История маникюра — зачем китайцы придумали лак для ногтей

История маникюра — зачем китайцы придумали лак для ногтей

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 13:00
Когда появился первый лак для ногтей — его придумали не ради красоты
Нежный маникюр. Фото: Pexels

Сейчас лак на ногтях — это уже привычное дело. Маникюр добавляет рукам аккуратности и указывает на вкус человека. Однако первое предназначение лака для ногтей было совсем другим. Его придумали в Китае, но далеко не ради красоты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Зачем придумали лак для ногтей

Лак для ногтей возник более 500 лет назад в Китае. Материал производили из лакового дерева. Однако придумали его вовсе не для красоты. В то время китайцы считали, что ногти должны быть розового или красного цвета. Для них маникюр был символом элитности и чего-то божественного.

В Китае длинные ногти были признаком мудрости и величия, поэтому маникюром увлекались как женщины, так и мужчины. Чем длиннее были ногти, тем дальше была девушка от ручного труда, а мужчина с длинным маникюром считался сильнее и благороднее других. А вот в Египте по ногтям можно было узнать происхождение человека. Низшие слои населения красили ногти светлыми оттенками, а высшие — насыщенным красным цветом.

Коли був створений перший лак для нігтів
Женщина красит ногти. Фото: Pexels

Кроме того, в Китае использовали маникюр в ритуальных целях. Он должен был быть на руках обязательно во время праздников или даже жертвоприношений. Это считалось способом подчеркнуть божественную и магическую связь человека с высшими силами.

Лак готовили из пчелиного воска, желатина, красителей растительного происхождения и гуммиарабика, твердой прозрачной смолы из застывшего сока акации. Ногти смачивали этой смесью на несколько часов и оставляли высыхать. В зависимости от состава ингредиентов цветовая гамма варьировалась от розового до красного.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
