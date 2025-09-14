Коли з'явився перший лак для нігтів — його придумали не заради краси

Ніжний манікюр. Фото: Pexels

Зараз лак на нігтях — це вже звична справа. Манікюр додає рукам акуратності та вказує на смак людини. Однак перше призначення лаку для нігтів було зовсім іншим. Його вигадали в Китаї, але далеко не заради краси.

Навіщо вигадали лак для нігтів

Лак для нігтів виник понад 500 років тому в Китаї. Матеріал виробляли з лакового дерева. Однак вигадали його зовсім не для краси. В той час китайці вважали, що нігті мають бути рожевого або червоного кольору. Для них манікюр був символом елітності та чогось божественного.

В Китаї довгі нігті були ознакою мудрості та величі, тому манікюром захоплювалися як жінки, так й чоловіки. Чим довшими були нігті, тим далі була дівчина від ручної праці, а чоловік з довгим манікюром вважався сильнішим і благороднішим за інших. А от у Єгипті за нігтями можна було дізнатись походження людини. Нижчі верстви населення фарбували нігті світлими відтінками, а вищі — насиченим червоним кольором.

Жінка фарбує нігті. Фото: Pexels

Крім того, в Китаї використовували манікюр у ритуальних цілях. Він мав бути на руках обов'язково під час свят чи навіть жертвоприношень. Це вважалось способом підкреслити божественний та магічний зв'язок людини з вищими силами.

Лак готували з бджолиного воску, желатину, барвників рослинного походження і гуміарабіку, твердої прозорої смоли із застиглого соку акації. Нігті змочували цією сумішшю на кілька годин та залишали висихати. Залежно від складу інгредієнтів колірна гамма варіювалася від рожевого до червоного.

