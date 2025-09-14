Відео
Історія манікюру — навіщо китайці вигадали лак для нігтів

Історія манікюру — навіщо китайці вигадали лак для нігтів

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 13:00
Коли з'явився перший лак для нігтів — його придумали не заради краси
Ніжний манікюр. Фото: Pexels

Зараз лак на нігтях — це вже звична справа. Манікюр додає рукам акуратності та вказує на смак людини. Однак перше призначення лаку для нігтів було зовсім іншим. Його вигадали в Китаї, але далеко не заради краси.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Навіщо вигадали лак для нігтів

Лак для нігтів виник понад 500 років тому в Китаї. Матеріал виробляли з лакового дерева. Однак вигадали його зовсім не для краси. В той час китайці вважали, що нігті мають бути рожевого або червоного кольору. Для них манікюр був символом елітності та чогось божественного.

В Китаї довгі нігті були ознакою мудрості та величі, тому манікюром захоплювалися як жінки, так й чоловіки. Чим довшими були нігті, тим далі була дівчина від ручної праці, а чоловік з довгим манікюром вважався сильнішим і благороднішим за інших. А от у Єгипті за нігтями можна було дізнатись походження людини. Нижчі верстви населення фарбували нігті світлими відтінками, а вищі — насиченим червоним кольором.

Коли був створений перший лак для нігтів
Жінка фарбує нігті. Фото: Pexels

Крім того, в Китаї використовували манікюр у ритуальних цілях. Він мав бути на руках обов'язково під час свят чи навіть жертвоприношень. Це вважалось способом підкреслити божественний та магічний зв'язок людини з вищими силами.

Лак готували з бджолиного воску, желатину, барвників рослинного походження і гуміарабіку, твердої прозорої смоли із застиглого соку акації. Нігті змочували цією сумішшю на кілька годин та залишали висихати. Залежно від складу інгредієнтів колірна гамма варіювалася від рожевого до червоного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який колір манікюру притягне щастя. Він допоможе й розбагатіти.

Також ми розповідали про те, що в ЄС заборонили популярний компонент гель-лаків. Завдяки йому відтінки були більш насиченими.

Китай манікюр краса цікаві факти нігті
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
