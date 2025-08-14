Аксессуар, который никогда не выйдет из моды — тренд на годы

Девушка в платке и очках. Фото: Freepik

В мире, где тренды меняются быстрее, чем мы успеваем пролистать сторис, найти аксессуар, который будет и модным, и универсальным, — настоящая удача. Сегодня такой стильной находкой стал шелковый платок. Он прекрасно подходит не только для образов в городе или на отдыхе, но и легко адаптируется под любой сезон и стиль. Его можно завязать на голове как стильный тюрбан или бандану, обернуть вокруг пояса вместо ремня, украсить им ручку сумки, использовать вместо топа или даже как накидку на плечи.

Новини.LIVE изучил мнение стилистов по этому поводу.

Реклама

Читайте также:

Универсальный аксессуар, который подойдет каждой

Нам кажется удалось понять, почему платок остается одним из самых универсальных и стильных аксессуаров. Его популярность объясняется тем, что он легко подстраивается под любой замысел. Хотите целостного и сдержанного образа — выберите платок в тон одежды. Хотите глубины и объема, то сыграйте на контрастах или близких оттенках.

Платок на поясе. Фото из Instagram

Для яркого акцента стоит обратить внимание на принты, в частности на модный в этом сезоне горошек. Одним словом, идей для ношения множество. Летом можно заменить им майку, завязав платок на груди или шее.

Платок вместо майки. Фото из Instagram

Осенью платок можно использовать как стильный акцент под пальто или жакет. Зимой накинуть поверх свитера или завязать на голове для тепла и шарма. А весной можно добавить его на сумку или пояс для свежего акцента. Еще как вариант в прохладную погоду выбрать классику и завязать платок на голову, что тоже пишется в образ с пальто и сапожками.

Платок на голове. Фото из Instagram

Можно долго говорить о том, что платок — это не просто кусок ткани, а настоящий модный трансформер, который способен менять настроение и характер вашего образа. Он добавляет индивидуальности, подчеркивает вкус и делает даже самый простой аутфит стильным и завершенным в любое время года.

Ранее мы писали о том, какую новую сумку от Balenciaga в виде пакета недавно презентовали.

Также мы сообщали, какие знаменитые сумки будут в тренде еще долго.