Аксесуар, що ніколи не вийде з моди — тренд на роки

Дівчина в хустці й окулярах. Фото: Freepik

У світі, де тренди змінюються швидше, ніж ми встигаємо перегорнути сторіс, знайти аксесуар, який буде і модним, і універсальним, — справжня удача. Сьогодні такою стильною знахідкою стала шовкова хустка. Вона чудово підходить не лише для образів у місті чи на відпочинку, а й легко адаптується під будь-який сезон та стиль. Її можна зав’язати на голові як стильний тюрбан чи бандану, обгорнути навколо пояса замість ременя, прикрасити нею ручку сумки, використати замість топа або навіть як накидку на плечі.

Новини.LIVE вивчив думку стилістів з цього приводу.

Реклама

Читайте також:

Універсальний аксесуар, який підійде кожній

Нам здається вдалось зрозуміти, чому хустка залишається одним із найбільш універсальних і стильних аксесуарів. Її популярність пояснюється тим, що вона легко підлаштовується під будь-який задум. Прагнете цілісного та стриманого образу — оберіть хустку в тон одягу. Хочете глибини та об’єму, то зіграйте на контрастах або близьких відтінках.

Хустка на поясі. Фото з Instagram

Для яскравого акценту варто звернути увагу на принти, зокрема на модний цього сезону горошок. Одним словом, ідей для носіння безліч. Влітку можна замінити нею майку, зав’язавши хустку на грудях чи шиї.

Хустка замість майки. Фото з Instagram

Восени хустку можна використовувати як стильний акцент під пальто або жакет. Узимку накинути поверх светра чи зав’язати на голові для тепла й шарму. А навесні можна додати її на сумку чи пояс для свіжого акценту. Ще як варіант в прохолодну погоду обрати класику і завʼязати хустку на голову, що теж пишеться в образ із пальтом і чобітками.

Хустка на голові. Фото з Instagram

Можна довго говорити про те, що хустка — це не просто шматок тканини, а справжній модний трансформер, який здатен змінювати настрій і характер вашого образу. Вона додає індивідуальності, підкреслює смак і робить навіть найпростіший аутфіт стильним та завершеним у будь-яку пору року.

Раніше ми писали про те, яку нову сумку від Balenciaga у вигляді пакета недавно презентували.

Також ми повідомляли, які знамениті сумки будуть в тренді ще довго.