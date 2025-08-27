Какие стильные вещи любит Джамала — ей исполнился 41 год

Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Сегодня украинская певица Джамала празднует свое 41-летие. Ее стиль всегда разнообразен и зависит от события, но неизменным остается одно — она умеет совместить комфорт и трендовость так, чтобы выглядеть гармонично и уверенно всегда в правильно подобранном образе.

Новини.LIVE собрали несколько самых ярких образов звезды этим летом, которые заслуживают внимания.

Стильные образы от Джамалы этим летом

Джинсовое платье-сарафан и вьетнамки

В повседневной жизни Джамала часто выбирает кэжуал. Один из таких луков — джинсовое платье-сарафан длины миди, которое никогда не выходит из моды. Она соединила его с черными вьетнамками на невысоких каблуках-рюмочках. Такая деталь делает образ легким, расслабленным и одновременно стильным. Массивные черные очки добавляют загадочности, а минималистичные украшения — лаконичности.

Джамала в сарафане. Фото: Instagram.com/jamalajaaaa

Это отличный пример, как несколько простых вещей могут составить идеальный городской образ.

Изысканное платье от Etnodim

Ко Дню Независимости Украины Джамала выбрала особый наряд — платье от украинского бренда Etnodim. Оно выполнено в светло-голубом оттенке и украшено орнаментами, вдохновленными крымскотатарской вышивкой. Силуэт сдержанный, но в то же время эффектный. Этот образ имел глубокий символизм и подчеркнул корни певицы.

Платье от Etnodim. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Слингбэки на kitten heels и джинсы-клеш

Еще один лук певицы — более смелый и современный. Джамала соединила расклешенные джинсы с туфлями-слингбеками на kitten heels с леопардовым принтом. Такая обувь добавляет в образ ретро-нотки и одновременно дерзости. Клеш от колена вытягивает силуэт, а невысокий каблук делает образ женственным и комфортным.

Стильный образ от Джамалы Фото: Instagram.com/jamalajaaaa

Это трендовое сочетание, которое легко может повторить любая модница.

