Які стильні речі полюбляє Джамала — їй виповнився 41 рік

Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Сьогодні українська співачка Джамала святкує своє 41-річчя. Її стиль завжди різноманітний і залежить від події, але незмінним залишається одне — вона вміє поєднати комфорт і трендовість так, щоб мати гармонійний і впевнений вигляд завжди правильно підібраному образу.

Новини.LIVE зібрали кілька найяскравіших образів зірки цього літа, які заслуговують на увагу.

Реклама

Читайте також:

Стильні образи від Джамали цього літа

Джинсова сукня-сарафан і в’єтнамки

У повсякденному житті Джамала часто обирає кежуал. Один із таких луків — джинсова сукня-сарафан довжини міді, яка ніколи не виходить з моди. Вона поєднала її з чорними в’єтнамками на невисоких підборах-чарочках. Така деталь робить образ легким, розслабленим і водночас стильним. Масивні чорні окуляри додають загадковості, а мінімалістичні прикраси — лаконічності.

Джамала в сарафані. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Це чудовий приклад, як кілька простих речей можуть скласти ідеальний міський образ.

Вишукана сукня від Etnodim

До Дня Незалежності України Джамала обрала особливий наряд — сукню від українського бренду Etnodim. Вона виконана у світло-блакитному відтінку та прикрашена орнаментами, натхненними кримськотатарською вишивкою. Силует стриманий, але водночас ефектний. Цей образ мав глибокий символізм і підкреслив коріння співачки.

Сукня від Etnodim. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Слінгбеки на kitten heels і джинси-кльош

Ще один лук співачки — більш сміливий і сучасний. Джамала поєднала розкльошені джинси з туфлями-слінгбеками на kitten heels із леопардовим принтом. Таке взуття додає в образ ретронотки й одночасно зухвалості. Кльош від коліна витягує силует, а невисокий підбор робить образ жіночним і комфортним.

Стильний образ від Джамали. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Це трендове поєднання, яке легко може повторити будь-яка модниця.

Раніше ми писали про те, які образи Кендалл Дженнен у стилі 90-х ідеально підійдуть для осені.

Також ми повідомляли, які джинси Керолін Бессетт-Кеннеді знову полюбили модниці цього сезону.