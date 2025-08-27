Які стильні речі полюбляє Джамала — їй виповнився 41 рік

Який вигляд має стиль Джамали у 41 рік — приклади образів
Сьогодні українська співачка Джамала святкує своє 41-річчя. Її стиль завжди різноманітний і залежить від події, але незмінним залишається одне — вона вміє поєднати комфорт і трендовість так, щоб мати гармонійний і впевнений вигляд завжди правильно підібраному образу.
Новини.LIVE зібрали кілька найяскравіших образів зірки цього літа, які заслуговують на увагу.
Стильні образи від Джамали цього літа
Джинсова сукня-сарафан і в’єтнамки
У повсякденному житті Джамала часто обирає кежуал. Один із таких луків — джинсова сукня-сарафан довжини міді, яка ніколи не виходить з моди. Вона поєднала її з чорними в’єтнамками на невисоких підборах-чарочках. Така деталь робить образ легким, розслабленим і водночас стильним. Масивні чорні окуляри додають загадковості, а мінімалістичні прикраси — лаконічності.
Це чудовий приклад, як кілька простих речей можуть скласти ідеальний міський образ.
Вишукана сукня від Etnodim
До Дня Незалежності України Джамала обрала особливий наряд — сукню від українського бренду Etnodim. Вона виконана у світло-блакитному відтінку та прикрашена орнаментами, натхненними кримськотатарською вишивкою. Силует стриманий, але водночас ефектний. Цей образ мав глибокий символізм і підкреслив коріння співачки.
Слінгбеки на kitten heels і джинси-кльош
Ще один лук співачки — більш сміливий і сучасний. Джамала поєднала розкльошені джинси з туфлями-слінгбеками на kitten heels із леопардовим принтом. Таке взуття додає в образ ретронотки й одночасно зухвалості. Кльош від коліна витягує силует, а невисокий підбор робить образ жіночним і комфортним.
Це трендове поєднання, яке легко може повторити будь-яка модниця.
Раніше ми писали про те, які образи Кендалл Дженнен у стилі 90-х ідеально підійдуть для осені.
Також ми повідомляли, які джинси Керолін Бессетт-Кеннеді знову полюбили модниці цього сезону.
Читайте Новини.LIVE!