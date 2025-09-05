Украинские имена в тренде — какие именно выбирают в США и Европе

Какие украинские имена покорили Европу и США — модный тренд
С началом XXI века украинская культура все активнее заявляет о себе в мире. Это заметно не только в музыке или моде, но даже в такой, казалось бы, интимной сфере, как выбор имен для детей. Имена, которые еще недавно считались сугубо славянскими, сегодня звучат в школах Нью-Йорка, Лондона или Берлина.
За последние десятилетия миллионы украинцев поселились за границей. Для многих родителей важно сохранить связь с корнями, поэтому они называют детей традиционными именами — такими, чтобы и бабушка из Украины была счастлива, и в школе во Франции или США ребенку не приходилось ежедневно объяснять, как его или ее зовут. Именно поэтому в разных уголках мира появляются Александры, Софии и Анастасии.
Украинские имена имеют особую мелодичность. Они легко ложатся на слух и при этом хорошо звучат на английском или немецком языке. Например, Александр без проблем превращается в Alexander, а София имеет универсальный вариант Sophia, который знаком в большинстве европейских стран. Это сочетание уникальности и одновременно простоты — главный секрет популярности украинских имен.
Современные родители часто хотят, чтобы имя их ребенка имело международный оттенок, но при этом не было банальным. Украинские имена здесь как раз уместны: они не слишком экзотические, но и не из категории "как у всех".
Какие украинские имена сейчас чаще всего встречаются за рубежом
В США особый успех имеют:
- Александр (Alexander) — одно из самых популярных имен в мире, сильное и универсальное.
- Анастасия (Anastasia) — изящное, с ощущением старины и красоты.
- Виктория (Victoria) — имя с символикой победы, которое одинаково ценят и в Украине, и в Америке.
- Мария (Maria) — классика, которая звучит знакомо в любой стране.
В Европе свои фавориты:
- Андрей (Andriy/Andrey) — близкое к европейским формам, поэтому легко воспринимается.
- Елена (Olena/Helena) — имя с множеством вариаций, которое хорошо звучит и во Франции, и в Германии.
- Ирина (Iryna / Irina) — нежное, но в то же время сильное имя, понятное большинству европейцев.
- София (Sofia / Sophia) — безоговорочный лидер последних лет, которое держится в топах имен во многих странах.
Как мы видим, украинские имена — это удачное сочетание аутентичности и удобства.
