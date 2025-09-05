Відео
Які українські імена підкорили Європу та США — модний тренд

Які українські імена підкорили Європу та США — модний тренд

Дата публікації: 5 вересня 2025 10:36
Українські імена у тренді — які саме обирають у США та Європі
Діти. Фото: freepik.com

З початком XXI століття українська культура все активніше заявляє про себе у світі. Це помітно не лише у музиці чи моді, а й навіть у такій, здавалося б, інтимній сфері, як вибір імен для дітей. Імена, які ще донедавна вважалися суто слов’янськими, сьогодні звучать у школах Нью-Йорка, Лондона чи Берліна.

В РБК-Україна розповіли, чому так сталося.



За останні десятиліття мільйони українців оселилися за кордоном. Для багатьох батьків важливо зберегти зв’язок із корінням, тому вони називають дітей традиційними іменами — такими, щоб і бабуся з України була щаслива, і в школі у Франції чи США дитині не доводилося щодня пояснювати, як його чи її звати. Саме тому в різних куточках світу з’являються Олександри, Софії та Анастасії.

Українські імена мають особливу мелодійність. Вони легко лягають на слух і при цьому добре звучать англійською чи німецькою мовою. Наприклад, Олександр без проблем перетворюється на Alexander, а Софія має універсальний варіант Sophia, який знайомий у більшості європейських країн. Це поєднання унікальності й водночас простоти — головний секрет популярності українських імен.

Українські імена стають все більш популярними
Діти обіймаються. Фото: freepik.com

Сучасні батьки часто хочуть, щоб ім’я їхньої дитини мало міжнародний відтінок, але водночас не було банальним. Українські імена тут якраз доречні: вони не надто екзотичні, але й не з категорії "як у всіх".

Які українські імена зараз найчастіше зустрічаються за кордоном

У США особливий успіх мають:

  • Олександр (Alexander) — одне з найпопулярніших імен у світі, сильне та універсальне.
  • Анастасія (Anastasia) — витончене, з відчуттям старовини та краси.
  • Вікторія (Victoria) — ім’я з символікою перемоги, яке однаково цінують і в Україні, і в Америці.
  • Марія (Maria) — класика, яка звучить знайомо в будь-якій країні.
Все частіше за кордоном можна почути українські імена
Діти посміхаються. Фото: freepik.com

У Європі свої фаворити:

  • Андрій (Andriy / Andrei) — близьке до європейських форм, тому легко сприймається.
  • Олена (Olena / Helena) — ім’я з безліччю варіацій, яке гарно звучить і у Франції, і в Німеччині.
  • Ірина (Iryna / Irina) — ніжне, але водночас сильне ім’я, зрозуміле більшості європейців.
  • Софія (Sofia / Sophia) — беззаперечний лідер останніх років, яке тримається у топах імен у багатьох країнах.

Як ми бачимо, українські імена — це вдале поєднання автентичності та зручності.

мода тренди імена закордон цікаві факти
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
