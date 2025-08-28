Видео
Как стилизовать тренч осенью — модные секреты 2025 года

Как стилизовать тренч осенью — модные секреты 2025 года

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 16:37
Тренч для осени-2025 — как носить классику в совершенно новом стиле
Девушка в тренче. Фото: Freepik

Классический тренч всегда в моде, но осенью 2025 года он получает новую жизнь. Если раньше мы привыкли видеть его в сдержанной стилистике, то теперь дизайнеры предлагают экспериментировать. И дело не только в цветах или фасонах, но и в том, как именно носить тренч.

По этому поводу советы дала fashion-редактор "РБК-Украина" Екатерина Собкова.

Читайте также:

Самые модные способы стилизации тренча осенью-2025

Свитер поверх тренча

Забудьте о классическом принципе "свитер под пальто". Новый тренд — объемный вязаный свитер, накинутый поверх тренча. Можно завязать его рукава спереди, словно шарф, или просто накинуть на плечи. Это добавляет легкости и небрежного шика.

Ще один стильний варіант поєднати светр з тренчем
Свитер поверх тренча. Фото из Instagram

С шейным платком или шарфом

Миниатюрный платок вернулся из 90-х и теперь снова в центре внимания. Он выглядит элегантно, особенно если завязать его поверх воротника тренча. Выбирайте шелковые или атласные модели в нежных цветах или с графическими узорами. В прохладную погоду его легко заменить шарфом или палантином.

Хустка у стильному поєднані з тренчем
Платок в образе с тренчем. Фото из Instagram

С платьем

Сочетание нежного платья в бельевом стиле и сдержанного тренча выглядит очень женственно. Шелк и кружево создают контраст со строгой классикой плаща. Добавьте обувь на каблуках или балетки для завершения образа.

Тренч з сукнею завжди вдалий вибір
Тренч с платьем. Фото из Instagram

С балетками

Балетки снова стали модными. Вместе с тренчем они создают легкий и одновременно элегантный образ. Особенно актуальны модели с острым носком или декоративными деталями. Их можно носить с джинсами, юбками или платьями.

Балетки з тренчем будуть мати особливий вигляд
Тренч с балетками. Фото из Instagram

Лоферы с носками

Лоферы этой осенью — настоящий мастхэв. Носите их как в классическом варианте, так и с акцентными носками. В паре с широкими брюками или джинсами-клеш такой образ выглядит современно и подходит как для офиса, так и для прогулки по городу.

Лофери з тренчем - ідеальна комбінація
Лоферы с тренчем. Фото из Instagram

Яркая обувь как акцент

Базовый тренч в нейтральных оттенках и яркая обувь — идеальная формула для стильного образа. Красные балетки, розовые сапоги или металлизированные мюли сразу делают лук выразительным, даже если остальные вещи минималистичные.

Яскраве взуття може стати чудовим доповненням тренча
Яркая обувь в образе. Фото из Instagram

Как мы видим, тренч осенью 2025 — это не просто классика, а еще и простор для экспериментов. Достаточно изменить детали, добавить неожиданные аксессуары или выбрать необычную обувь, чтобы ваш образ выглядел более современно.

Ранее мы писали о том, как по-модному стилизовать рубашку в своих образах.

Также мы сообщали о необходимых базовых вещах на осень, среди которых бежевый тренч.

Юлия Харченко - Редактор
