Тренч для осені-2025 — як носити класику в абсолютно новому стилі

Дівчина в тренчі. Фото: Freepik

Класичний тренч завжди в моді, але восени 2025 року він отримує нове життя. Якщо раніше ми звикли бачити його в стриманій стилістиці, то тепер дизайнери пропонують експериментувати. І справа не лише в кольорах чи фасонах, а й у тому, як саме носити тренч.

З цього приводу поради дала fashion-редакторка "РБК-Україна" Катерина Собкова.

Наймодніші способи стилізації тренча восени-2025

Светр поверх тренча

Забудьте про класичний принцип "светр під пальто". Новий тренд — об’ємний в’язаний светр, накинутий поверх тренча. Можна зав’язати його рукави спереду, немов шарф, або просто накинути на плечі. Це додає легкості й недбалого шику.

Светр поверх тренча. Фото з Instagram

З шийною хусткою або шарфом

Мініатюрна хустка повернулася з 90-х і тепер знову в центрі уваги. Вона має елегантний вигляд, особливо якщо зав’язати її поверх коміра тренча. Вибирайте шовкові чи атласні моделі в ніжних кольорах або з графічними візерунками. У прохолодну погоду її легко замінити шарфом чи палантином.

Хустка в образі з тренчем. Фото з Instagram

Із сукнею

Поєднання ніжної сукні в білизняному стилі та стриманого тренча має дуже жіночний вигляд. Шовк і мереживо створюють контраст із суворою класикою плаща. Додайте взуття на підборах чи балетки для завершення образу.

Тренч із сукнею. Фото з Instagram

З балетками

Балетки знову стали модними. Разом із тренчем вони створюють легкий і водночас елегантний образ. Особливо актуальні моделі з гострим носком чи декоративними деталями. Їх можна носити з джинсами, спідницями чи сукнями.

Тренч з балетками. Фото з Instagram

Лофери зі шкарпетками

Лофери цієї осені — справжній мастхев. Носіть їх як у класичному варіанті, так і з акцентними шкарпетками. У парі з широкими штанами або джинсами-кльош такий образ має сучасний вигляд й підходить як для офісу, так і для прогулянки містом.

Лофери з тренчем. Фото з Instagram

Яскраве взуття як акцент

Базовий тренч у нейтральних відтінках і яскраве взуття — ідеальна формула для стильного образу. Червоні балетки, рожеві чоботи чи металізовані мюлі одразу роблять лук виразним, навіть якщо решта речей мінімалістична.

Яскраве взуття в образі. Фото з Instagram

Як ми бачимо, тренч восени 2025 — це не просто класика, а ще й простір для експериментів. Достатньо змінити деталі, додати несподівані аксесуари чи вибрати незвичне взуття, щоб ваш образ мав більш сучасний вигляд.

