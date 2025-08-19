Видео
Как поддерживать брови идеальными — советы от мастеров

Как поддерживать брови идеальными — советы от мастеров


Дата публикации 19 августа 2025 17:19
Коррекция и окрашивание бровей — как сохранить их идеальную форму
Девушка укладывает брови. Фото: Freepik

Красивые брови и ухоженные ресницы — это то, что сразу придает лицу выразительности. Салонные процедуры могут творить чудеса, но важно знать, когда именно их повторять, чтобы волоски всегда имели здоровый и опрятный вид.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Как нужно правильно ухаживать за бровями

Начинают обычно с коррекции — именно она формирует аккуратный контур. Затем уже можно красить.

  • Коррекция: раз в 3-4 недели. Если волоски растут очень быстро и форма теряется, лучше приходить каждые 2 недели.
  • Окрашивание: раз в месяц. Чаще делать не стоит — волоски становятся сухими и могут обесцвечиваться. Если вы планируете коррекцию через 2 недели, лучше обойтись без повторного окрашивания.

Ламинирование бровей

Это процедура, которая помогает уложить волоски так, чтобы они держали форму несколько недель.

  • Оптимальная периодичность — раз в 1,5-2 месяца.
  • Перед ламинированием хорошо сделать "питательный" уход, например ботокс бровей. Это насыщает волоски полезными веществами и делает их более крепкими.

Удобно совмещать ламинирование с коррекцией и окрашиванием: тогда вы выходите от мастера с полностью обновленным образом, а следующий комплекс можно делать через 25-28 дней.

Корекцію та фарбування брів потрібно робити з певною регулярністю
Коррекция бровей. Фото: Freepik

Итак, коррекцию делайте примерно раз в месяц, окрашивание — тоже, ламинирование бровей — раз в 1,5-2 месяца. Так вы не перегрузите волоски процедурами, и они всегда будут выглядеть ухоженно.

Ранее мы писали о том, как сделать трендовый омолаживающий лифтинг-макияж.

Также мы сообщали о главном секрете нанесения идеальных румян.

мода тренды красота стиль брови
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
