Корекція та фарбування брів — як зберегти їх ідеальну форму

Красиві брови та доглянуті вії — це те, що відразу додає обличчю виразності. Салонні процедури можуть творити дива, але важливо знати, коли саме їх повторювати, аби волоски завжди мали здоровий й охайний вигляд.

Як потрібно правильно доглядати за бровами

Починають зазвичай із корекції — саме вона формує акуратний контур. Потім уже можна фарбувати.

Корекція: раз на 3–4 тижні. Якщо волоски ростуть дуже швидко й форма губиться, краще приходити кожні 2 тижні.

Фарбування: раз на місяць. Частіше робити не варто — волоски стають сухими й можуть знебарвлюватися. Якщо ви плануєте корекцію через 2 тижні, краще обійтися без повторного фарбування.

Ламінування брів

Це процедура, яка допомагає укласти волоски так, щоб вони тримали форму кілька тижнів.

Оптимальна періодичність — раз на 1,5–2 місяці.

Перед ламінуванням добре зробити "поживний" догляд, наприклад ботокс брів. Це насичує волоски корисними речовинами та робить їх міцнішими.

Зручно поєднувати ламінування з корекцією та фарбуванням: тоді ви виходите від майстра з повністю оновленим образом, а наступний комплекс можна робити через 25–28 днів.

Отже, корекцію робіть приблизно раз на місяць, фарбування — теж, ламінування брів — раз на 1,5–2 місяці. Так ви не перевантажите волоски процедурами, і вони завжди будуть мати доглянутий вигляд.

