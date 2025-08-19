Корекція та фарбування брів — як зберегти їх ідеальну форму

Як підтримувати брови ідеальними — поради від майстрів
Красиві брови та доглянуті вії — це те, що відразу додає обличчю виразності. Салонні процедури можуть творити дива, але важливо знати, коли саме їх повторювати, аби волоски завжди мали здоровий й охайний вигляд.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Як потрібно правильно доглядати за бровами
Починають зазвичай із корекції — саме вона формує акуратний контур. Потім уже можна фарбувати.
- Корекція: раз на 3–4 тижні. Якщо волоски ростуть дуже швидко й форма губиться, краще приходити кожні 2 тижні.
- Фарбування: раз на місяць. Частіше робити не варто — волоски стають сухими й можуть знебарвлюватися. Якщо ви плануєте корекцію через 2 тижні, краще обійтися без повторного фарбування.
Ламінування брів
Це процедура, яка допомагає укласти волоски так, щоб вони тримали форму кілька тижнів.
- Оптимальна періодичність — раз на 1,5–2 місяці.
- Перед ламінуванням добре зробити "поживний" догляд, наприклад ботокс брів. Це насичує волоски корисними речовинами та робить їх міцнішими.
Зручно поєднувати ламінування з корекцією та фарбуванням: тоді ви виходите від майстра з повністю оновленим образом, а наступний комплекс можна робити через 25–28 днів.
Отже, корекцію робіть приблизно раз на місяць, фарбування — теж, ламінування брів — раз на 1,5–2 місяці. Так ви не перевантажите волоски процедурами, і вони завжди будуть мати доглянутий вигляд.
Раніше ми писали про те, як зробити трендовий ліфтинг-макіяж, що омолоджує.
Також ми повідомляли про головний секрет нанесення ідеальних рум'ян.
Читайте Новини.LIVE!