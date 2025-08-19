Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Як підтримувати брови ідеальними — поради від майстрів

Як підтримувати брови ідеальними — поради від майстрів

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 17:19
Корекція та фарбування брів — як зберегти їх ідеальну форму
Дівчина вкладає брови. Фото: Freepik

Красиві брови та доглянуті вії — це те, що відразу додає обличчю виразності. Салонні процедури можуть творити дива, але важливо знати, коли саме їх повторювати, аби волоски завжди мали здоровий й охайний вигляд.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Як потрібно правильно доглядати за бровами

Починають зазвичай із корекції — саме вона формує акуратний контур. Потім уже можна фарбувати.

  • Корекція: раз на 3–4 тижні. Якщо волоски ростуть дуже швидко й форма губиться, краще приходити кожні 2 тижні.
  • Фарбування: раз на місяць. Частіше робити не варто — волоски стають сухими й можуть знебарвлюватися. Якщо ви плануєте корекцію через 2 тижні, краще обійтися без повторного фарбування.

Ламінування брів

Це процедура, яка допомагає укласти волоски так, щоб вони тримали форму кілька тижнів.

  • Оптимальна періодичність — раз на 1,5–2 місяці.
  • Перед ламінуванням добре зробити "поживний" догляд, наприклад ботокс брів. Це насичує волоски корисними речовинами та робить їх міцнішими.

Зручно поєднувати ламінування з корекцією та фарбуванням: тоді ви виходите від майстра з повністю оновленим образом, а наступний комплекс можна робити через 25–28 днів.

Корекцію та фарбування брів потрібно робити з певною регулярністю
Корекція брів. Фото: Freepik

Отже, корекцію робіть приблизно раз на місяць, фарбування — теж, ламінування брів — раз на 1,5–2 місяці. Так ви не перевантажите волоски процедурами, і вони завжди будуть мати доглянутий вигляд.

Раніше ми писали про те, як зробити трендовий ліфтинг-макіяж, що омолоджує.

Також ми повідомляли про головний секрет нанесення ідеальних рум'ян.

мода тренди краса стиль брови
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації