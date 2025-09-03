Лоферы 90-х снова в тренде — идеи для стильного осеннего образа

Как носить лоферы в духе 1990-х этой осенью — советы стилистов
В этом сезоне ведущие бренды, такие как Coach, Max Mara и Ferrari, вернулись к архивной классике. На подиумах появились массивные лоферы на квадратном каблуке, мягкие замшевые модели и двухцветные варианты — именно те, что определяли стиль знаменитостей в 1990-х.
Об этом пишет Vogue.
На какие лоферы сделали ставку звезды этой осенью
Камерон Диаз носила красные лоферы с монохромным черным образом: блузка с высоким горлом, леггинсы и свитер. Джулия Робертс на премьере "Крепкий орешек 2" выбрала бархатные лоферы вместо босоножек, соединив их с цветочным платьем. А Сара Джессика Паркер сделала ставку на классические лоферы на квадратном каблуке, комбинируя их с белой рубашкой и черной юбкой-карандашом.
Как носить лоферы осенью 2025 года
Лоферы из 1990-х легко вписать в современный гардероб. Они подходят и для офиса, и для городских прогулок, и для вечерних выходов.
Лоферы и платье-рубашка
Сочетание лоферов с платьем-рубашкой — один из самых стильных вариантов. Белые носки добавят образу нотку препи. Подходят плоские лоферы, модели с миндалевидным носком или даже открытые.
Лоферы на каблуках и брюки с рубашкой
Для офисного образа выберите брюки цвета кофе с высокой талией, белую рубашку и двухцветные лоферы на квадратном каблуке. Актуальные аксессуары: длинные ожерелья и сумки с анималистическим принтом, как у Prada и Gucci.
Красные лоферы и джинсы-клеш
Образ Камерон Диаз легко повторить и сегодня: черные джинсы-клеш, блуза со спущенными плечами и яркие красные лоферы сделают образ современным и стильным.
Лоферы из 1990-х — это про удобство и оригинальность, а еще они позволяют легко играть со стилем, сочетая прошлое и современность в одном образе.
Ранее мы писали о том, какого цвета кроссовки являются наиболее универсальным выбором этой осенью.
Также мы сообщали, с какой стильной обувью можно создать массу образов осенью.
Читайте Новини.LIVE!