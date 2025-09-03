Лоферы 90-х снова в тренде — идеи для стильного осеннего образа

Девушка в коричневых лоферах. Фото: freepik.com

В этом сезоне ведущие бренды, такие как Coach, Max Mara и Ferrari, вернулись к архивной классике. На подиумах появились массивные лоферы на квадратном каблуке, мягкие замшевые модели и двухцветные варианты — именно те, что определяли стиль знаменитостей в 1990-х.

Об этом пишет Vogue.

На какие лоферы сделали ставку звезды этой осенью

Камерон Диаз носила красные лоферы с монохромным черным образом: блузка с высоким горлом, леггинсы и свитер. Джулия Робертс на премьере "Крепкий орешек 2" выбрала бархатные лоферы вместо босоножек, соединив их с цветочным платьем. А Сара Джессика Паркер сделала ставку на классические лоферы на квадратном каблуке, комбинируя их с белой рубашкой и черной юбкой-карандашом.

Сара Джессика Паркер. Фото: Vogue

Как носить лоферы осенью 2025 года

Лоферы из 1990-х легко вписать в современный гардероб. Они подходят и для офиса, и для городских прогулок, и для вечерних выходов.

Лоферы и платье-рубашка

Сочетание лоферов с платьем-рубашкой — один из самых стильных вариантов. Белые носки добавят образу нотку препи. Подходят плоские лоферы, модели с миндалевидным носком или даже открытые.

Лоферы и платье-рубашка. Фото: Vogue

Лоферы на каблуках и брюки с рубашкой

Для офисного образа выберите брюки цвета кофе с высокой талией, белую рубашку и двухцветные лоферы на квадратном каблуке. Актуальные аксессуары: длинные ожерелья и сумки с анималистическим принтом, как у Prada и Gucci.

Стильный образ. Фото: Vogue

Красные лоферы и джинсы-клеш

Образ Камерон Диаз легко повторить и сегодня: черные джинсы-клеш, блуза со спущенными плечами и яркие красные лоферы сделают образ современным и стильным.

Образ Камерон Диаз. Фото: Vogue

Лоферы из 1990-х — это про удобство и оригинальность, а еще они позволяют легко играть со стилем, сочетая прошлое и современность в одном образе.

