Лофери 90-х знову в тренді — ідеї для стильного осіннього образу

Цього сезону провідні бренди, такі як Coach, Max Mara та Ferrari, повернулися до архівної класики. На подіумах з’явилися масивні лофери на квадратному каблуці, м’які замшеві моделі та двоколірні варіанти — саме ті, що визначали стиль знаменитостей у 1990-х.

На які лофери зробили ставку зірки цієї осені

Камерон Діаз носила червоні лофери з монохромним чорним образом: блузка з високим горлом, легінси та светр. Джулія Робертс на прем’єрі "Міцний горішок 2" обрала оксамитові лофери замість босоніжок, поєднавши їх із квітковою сукнею. А Сара Джессіка Паркер зробила ставку на класичні лофери на квадратному каблуці, комбінуючи їх із білою сорочкою та чорною спідницею-олівцем.

Сара Джессіка Паркер. Фото: Vogue

Як носити лофери восени 2025 року

Лофери з 1990-х легко вписати в сучасний гардероб. Вони підходять і для офісу, і для міських прогулянок, і для вечірніх виходів.

Лофери та сукня-сорочка

Поєднання лоферів із сукнею-сорочкою — один із найстильніших варіантів. Білі шкарпетки додадуть образу нотку препі. Підходять пласкі лофери, моделі з мигдалеподібним носком або навіть відкриті.

Лофери та сукня-сорочка. Фото: Vogue

Лофери на підборах та штани із сорочкою

Для офісного образу оберіть штани кольору кави з високою талією, білу сорочку та двоколірні лофери на квадратному підборі. Актуальні аксесуари: довгі намиста та сумки з анімалістичним принтом, як у Prada та Gucci.

Стильний образ. Фото: Vogue

Червоні лофери та джинси-кльош

Образ Камерон Діаз легко повторити й сьогодні: чорні джинси-кльош, блуза зі спущеними плечима і яскраві червоні лофери зроблять образ сучасним і стильним.

Образ Камерон Діаз. Фото: Vogue

Лофери з 1990-х — це про зручність і оригінальність, а ще вони дозволяють легко грати зі стилем, поєднуючи минуле й сучасність у одному образі.

