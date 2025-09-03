Відео
Як носити лофери в дусі 1990-х цієї осені — поради стилістів

Дата публікації: 3 вересня 2025 13:39
Лофери 90-х знову в тренді — ідеї для стильного осіннього образу
Дівчина в коричневих лоферах. Фото: freepik.com

Цього сезону провідні бренди, такі як Coach, Max Mara та Ferrari, повернулися до архівної класики. На подіумах з’явилися масивні лофери на квадратному каблуці, м’які замшеві моделі та двоколірні варіанти — саме ті, що визначали стиль знаменитостей у 1990-х.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

На які лофери зробили ставку зірки цієї осені

Камерон Діаз носила червоні лофери з монохромним чорним образом: блузка з високим горлом, легінси та светр.  Джулія Робертс на прем’єрі "Міцний горішок 2" обрала оксамитові лофери замість босоніжок, поєднавши їх із квітковою сукнею. А Сара Джессіка Паркер зробила ставку на класичні лофери на квадратному каблуці, комбінуючи їх із білою сорочкою та чорною спідницею-олівцем.

Лофери стали зіркою сезону
Сара Джессіка Паркер. Фото: Vogue

Як носити лофери восени 2025 року

Лофери з 1990-х легко вписати в сучасний гардероб. Вони підходять і для офісу, і для міських прогулянок, і для вечірніх виходів.

Лофери та сукня-сорочка

Поєднання лоферів із сукнею-сорочкою — один із найстильніших варіантів. Білі шкарпетки додадуть образу нотку препі. Підходять пласкі лофери, моделі з мигдалеподібним носком або навіть відкриті.

Під ці лофери можна сміливо носити носки
Лофери та сукня-сорочка. Фото: Vogue

Лофери на підборах та штани із сорочкою

Для офісного образу оберіть штани кольору кави з високою талією, білу сорочку та двоколірні лофери на квадратному підборі. Актуальні аксесуари: довгі намиста та сумки з анімалістичним принтом, як у Prada та Gucci.

Ідеальний варіант офісного образу з лоферами
Стильний образ. Фото: Vogue

Червоні лофери та джинси-кльош

Образ Камерон Діаз легко повторити й сьогодні: чорні джинси-кльош, блуза зі спущеними плечима і яскраві червоні лофери зроблять образ сучасним і стильним.

Стильний образ з лоферами на прикладі Камерон Діаз
Образ Камерон Діаз. Фото: Vogue

Лофери з 1990-х — це про зручність і оригінальність, а ще вони дозволяють легко грати зі стилем, поєднуючи минуле й сучасність у одному образі.

Раніше ми писали про те, якого кольору кросівки є найбільш універсальним вибором цієї осені.

Також ми повідомляли, з яким стильним взуття можна створити масу образів восени.

мода тренди взуття стиль лофери
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
