Трендовая челка-шторка — кому она идет и как укладывать

Как носить челку-шторку — тренд в стрижках 2025 года
Челка-шторка (curtain bangs) уже несколько лет удерживает звание одной из самых модных причесок. Ее обожают за легкость, универсальность и непринужденный шарм. Если вы давно хотели освежить образ, но не готовы к кардинальным изменениям — это именно тот вариант.
Новини.LIVE расскажет больше об этой прическе.
Что такое челка-шторка
Название говорит само за себя: волосы разделяются на две стороны и мягко обрамляют лицо, словно легкие занавески. Впервые этот стиль "зажег" в 60-70-х годах благодаря Бриджит Бардо и Фарри Фосетт. Сегодня curtain bangs снова в тренде, добавляя в современный облик нотку ретро и женственности.
Секрет популярности прост: прическа выглядит естественно, не требует сложной укладки и подходит для любого стиля — от casual до вечернего. Еще один бонус — ее легко отрастить, и переход не будет таким дискомфортным, как с классическими короткими челками.
Почему ее так любят
Челка-шторка имеет несколько особенностей, благодаря которым она подходит большинству девушек:
- делает круглое лицо визуально более вытянутым;
- смягчает углы квадратного лица;
- подчеркивает гармоничность овальных форм.
Она подходит как к длинным, так и к средним волосам, удачно смотрится и на прямой, и на слегка волнистой текстуре.
Как укладывать
Самый простой способ — высушить волосы феном с круглой щеткой, добавить немного текстурирующего спрея и готово.
Плюсы челки-шторки
- Подходит почти всем и легко вписывается в любой стиль.
- Укладка занимает несколько минут.
- Переход выглядит естественно и не требует резких изменений.
Кому стоит попробовать
Челка-шторка — идеальный выбор для тех, кто хочет освежить образ и добавить ему легкости, но не стремится к радикальным изменениям. Она особенно подходит поклонницам романтического или casual-стиля.
