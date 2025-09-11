Видео
Главная Fashion Как носить челку-шторку — тренд в стрижках 2025 года

Как носить челку-шторку — тренд в стрижках 2025 года

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 12:50
Трендовая челка-шторка — кому она идет и как укладывать
Челка-шторка. Фото: Freepik

Челка-шторка (curtain bangs) уже несколько лет удерживает звание одной из самых модных причесок. Ее обожают за легкость, универсальность и непринужденный шарм. Если вы давно хотели освежить образ, но не готовы к кардинальным изменениям — это именно тот вариант.

Новини.LIVE расскажет больше об этой прическе.

Читайте также:

Что такое челка-шторка

Название говорит само за себя: волосы разделяются на две стороны и мягко обрамляют лицо, словно легкие занавески. Впервые этот стиль "зажег" в 60-70-х годах благодаря Бриджит Бардо и Фарри Фосетт. Сегодня curtain bangs снова в тренде, добавляя в современный облик нотку ретро и женственности.

Чубчик-шторка - новий хіт серед зачісок 2025 року
Челка-шторка. Фото из Instagram

Секрет популярности прост: прическа выглядит естественно, не требует сложной укладки и подходит для любого стиля — от casual до вечернего. Еще один бонус — ее легко отрастить, и переход не будет таким дискомфортным, как с классическими короткими челками.

Почему ее так любят

Челка-шторка имеет несколько особенностей, благодаря которым она подходит большинству девушек:

  • делает круглое лицо визуально более вытянутым;
  • смягчает углы квадратного лица;
  • подчеркивает гармоничность овальных форм.

Она подходит как к длинным, так и к средним волосам, удачно смотрится и на прямой, и на слегка волнистой текстуре.

Чубчик, що підійде будь-якому типу обличчя і зачісці
Челка на длинные волосы. Фото из Instagram

Как укладывать

Самый простой способ — высушить волосы феном с круглой щеткой, добавить немного текстурирующего спрея и готово.

Плюсы челки-шторки

  • Подходит почти всем и легко вписывается в любой стиль.
  • Укладка занимает несколько минут.
  • Переход выглядит естественно и не требует резких изменений.

Кому стоит попробовать

Челка-шторка — идеальный выбор для тех, кто хочет освежить образ и добавить ему легкости, но не стремится к радикальным изменениям. Она особенно подходит поклонницам романтического или casual-стиля.

Ранее мы писали о том, какая стрижка в мгновение ока омолодит вас.

Также мы сообщали, что не каждой подойдут некоторые трендовые стрижки.

мода тренды прически стиль челки
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
