Трендовая челка-шторка — кому она идет и как укладывать

Челка-шторка (curtain bangs) уже несколько лет удерживает звание одной из самых модных причесок. Ее обожают за легкость, универсальность и непринужденный шарм. Если вы давно хотели освежить образ, но не готовы к кардинальным изменениям — это именно тот вариант.

Что такое челка-шторка

Название говорит само за себя: волосы разделяются на две стороны и мягко обрамляют лицо, словно легкие занавески. Впервые этот стиль "зажег" в 60-70-х годах благодаря Бриджит Бардо и Фарри Фосетт. Сегодня curtain bangs снова в тренде, добавляя в современный облик нотку ретро и женственности.

Секрет популярности прост: прическа выглядит естественно, не требует сложной укладки и подходит для любого стиля — от casual до вечернего. Еще один бонус — ее легко отрастить, и переход не будет таким дискомфортным, как с классическими короткими челками.

Почему ее так любят

Челка-шторка имеет несколько особенностей, благодаря которым она подходит большинству девушек:

делает круглое лицо визуально более вытянутым;

смягчает углы квадратного лица;

подчеркивает гармоничность овальных форм.

Она подходит как к длинным, так и к средним волосам, удачно смотрится и на прямой, и на слегка волнистой текстуре.

Как укладывать

Самый простой способ — высушить волосы феном с круглой щеткой, добавить немного текстурирующего спрея и готово.

Плюсы челки-шторки

Подходит почти всем и легко вписывается в любой стиль.

Укладка занимает несколько минут.

Переход выглядит естественно и не требует резких изменений.

Кому стоит попробовать

Челка-шторка — идеальный выбор для тех, кто хочет освежить образ и добавить ему легкости, но не стремится к радикальным изменениям. Она особенно подходит поклонницам романтического или casual-стиля.

