Головна Fashion Як носити чубчик-шторку — тренд у стрижках 2025 року

Як носити чубчик-шторку — тренд у стрижках 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 12:50
Трендовий чубчик-шторка — кому він личить і як укладати
Чубчик-шторка. Фото: Freepik

Чубчик-шторка (curtain bangs) уже кілька років утримує звання однієї з наймодніших зачісок. Його обожнюють за легкість, універсальність і невимушений шарм. Якщо ви давно хотіли освіжити образ, але не готові до кардинальних змін — це саме той варіант.

Новини.LIVE розповість більше про цю зачіску.

Читайте також:

Що таке чубчик-шторка

Назва говорить сама за себе: волосся розділяється на дві сторони й м’яко обрамляє обличчя, немов легкі фіранки. Уперше цей стиль "запалив" у 60–70-х роках завдяки Бріджит Бардо й Фаррі Фосетт. Сьогодні curtain bangs знову у тренді, додаючи в сучасний вигляд нотку ретро та жіночності.

Чубчик-шторка - новий хіт серед зачісок 2025 року
Чубчик-шторка. Фото з Instagram

Секрет популярності простий: зачіска має природний вигляд, не потребує складної укладки й підходить для будь-якого стилю — від casual до вечірнього. Ще один бонус — її легко відростити, і перехід не буде таким дискомфортним, як із класичними короткими чубчиками.

Чому його так люблять

Чубчик-шторка має кілька особливостей, завдяки яким він підходить більшості дівчат:

  • робить кругле обличчя візуально витягнутішим;
  • пом’якшує кути квадратного обличчя;
  • підкреслює гармонійність овальних форм.

Він пасує як до довгого, так і до середнього волосся, вдалий вигляд має і на прямій, і на злегка хвилястій текстурі.

Чубчик, що підійде будь-якому типу обличчя і зачісці
Чубчик на довее волосся.  Фото з Instagram

Як укладати

Найпростіший спосіб — висушити волосся феном із круглою щіткою, додати трохи текстуруючого спрею і готово.

Плюси чубчика-шторки

  • Підходить майже всім і легко вписується в будь-який стиль.
  • Укладання займає кілька хвилин.
  • Перехід має природний вигляд й не потребує різких змін.

Кому варто спробувати

Чубчик-шторка — ідеальний вибір для тих, хто хоче освіжити образ і додати йому легкості, але не прагне радикальних змін. Він особливо пасує прихильницям романтичного або casual-стилю.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
