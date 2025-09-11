Трендовий чубчик-шторка — кому він личить і як укладати

Як носити чубчик-шторку — тренд у стрижках 2025 року
Чубчик-шторка (curtain bangs) уже кілька років утримує звання однієї з наймодніших зачісок. Його обожнюють за легкість, універсальність і невимушений шарм. Якщо ви давно хотіли освіжити образ, але не готові до кардинальних змін — це саме той варіант.
Новини.LIVE розповість більше про цю зачіску.
Що таке чубчик-шторка
Назва говорить сама за себе: волосся розділяється на дві сторони й м’яко обрамляє обличчя, немов легкі фіранки. Уперше цей стиль "запалив" у 60–70-х роках завдяки Бріджит Бардо й Фаррі Фосетт. Сьогодні curtain bangs знову у тренді, додаючи в сучасний вигляд нотку ретро та жіночності.
Секрет популярності простий: зачіска має природний вигляд, не потребує складної укладки й підходить для будь-якого стилю — від casual до вечірнього. Ще один бонус — її легко відростити, і перехід не буде таким дискомфортним, як із класичними короткими чубчиками.
Чому його так люблять
Чубчик-шторка має кілька особливостей, завдяки яким він підходить більшості дівчат:
- робить кругле обличчя візуально витягнутішим;
- пом’якшує кути квадратного обличчя;
- підкреслює гармонійність овальних форм.
Він пасує як до довгого, так і до середнього волосся, вдалий вигляд має і на прямій, і на злегка хвилястій текстурі.
Як укладати
Найпростіший спосіб — висушити волосся феном із круглою щіткою, додати трохи текстуруючого спрею і готово.
Плюси чубчика-шторки
- Підходить майже всім і легко вписується в будь-який стиль.
- Укладання займає кілька хвилин.
- Перехід має природний вигляд й не потребує різких змін.
Кому варто спробувати
Чубчик-шторка — ідеальний вибір для тих, хто хоче освіжити образ і додати йому легкості, але не прагне радикальних змін. Він особливо пасує прихильницям романтичного або casual-стилю.
