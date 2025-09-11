Трендовий чубчик-шторка — кому він личить і як укладати

Чубчик-шторка. Фото: Freepik

Чубчик-шторка (curtain bangs) уже кілька років утримує звання однієї з наймодніших зачісок. Його обожнюють за легкість, універсальність і невимушений шарм. Якщо ви давно хотіли освіжити образ, але не готові до кардинальних змін — це саме той варіант.

Новини.LIVE розповість більше про цю зачіску.

Реклама

Читайте також:

Що таке чубчик-шторка

Назва говорить сама за себе: волосся розділяється на дві сторони й м’яко обрамляє обличчя, немов легкі фіранки. Уперше цей стиль "запалив" у 60–70-х роках завдяки Бріджит Бардо й Фаррі Фосетт. Сьогодні curtain bangs знову у тренді, додаючи в сучасний вигляд нотку ретро та жіночності.

Чубчик-шторка. Фото з Instagram

Секрет популярності простий: зачіска має природний вигляд, не потребує складної укладки й підходить для будь-якого стилю — від casual до вечірнього. Ще один бонус — її легко відростити, і перехід не буде таким дискомфортним, як із класичними короткими чубчиками.

Чому його так люблять

Чубчик-шторка має кілька особливостей, завдяки яким він підходить більшості дівчат:

робить кругле обличчя візуально витягнутішим;

пом’якшує кути квадратного обличчя;

підкреслює гармонійність овальних форм.

Він пасує як до довгого, так і до середнього волосся, вдалий вигляд має і на прямій, і на злегка хвилястій текстурі.

Чубчик на довее волосся. Фото з Instagram

Як укладати

Найпростіший спосіб — висушити волосся феном із круглою щіткою, додати трохи текстуруючого спрею і готово.

Плюси чубчика-шторки

Підходить майже всім і легко вписується в будь-який стиль.

Укладання займає кілька хвилин.

Перехід має природний вигляд й не потребує різких змін.

Кому варто спробувати

Чубчик-шторка — ідеальний вибір для тих, хто хоче освіжити образ і додати йому легкості, але не прагне радикальних змін. Він особливо пасує прихильницям романтичного або casual-стилю.

Раніше ми писали про те, яка стрижка в мить омолодить вас.

Також ми повідомляли, що не кожній підійдуть деякі трендові стрижки.