Стильный маникюр на короткие пальцы — какую форму выбрать

Модный маникюр в этом году держится на балансе: с одной стороны — сдержанный минимализм в нюдовых оттенках, с другой — яркие акценты, которые привлекают внимание. В тренде геометрия, объемные детали вроде 3D-бантиков или капель, анималистика, мраморные переливы. Остаются актуальными и природные мотивы, и нежные градиенты, и металлик. Но дело не только в цветах или узорах. Форма ногтей способна как подчеркнуть красоту рук, так и испортить весь образ.

Идеальная форма ногтей на короткие пальцы

Здесь важно подобрать такую форму, которая визуально придаст им изящества:

Овал — беспроигрышный вариант. Ногти кажутся длиннее, а пальцы — более стройными.

Миндаль — еще один удачный выбор, который удлиняет силуэт руки.

Круглая форма — хороша для коротких ногтей, делает пальцы более нежными на вид.

А вот квадратная форма здесь не очень уместна — она может подчеркнуть короткие пальцы.

Какую длину выбрать

Для коротких пальцев идеально подойдут средние или короткие ногти. Они выглядят естественно, не утяжеляют образ и при этом остаются удобными в повседневной жизни. К тому же, если вы часто работаете руками или ведете активный образ жизни, то лучше оставаться на средней или короткой длине.

И не забывайте, что уход всегда на первом месте. Слабые или ломкие ногти плохо выдерживают длинные формы, так что перед экспериментами позаботьтесь об их здоровье.

