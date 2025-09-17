Видео
Главная Fashion Форма ногтей, что подходит коротким пальцам — трендовый маникюр

Форма ногтей, что подходит коротким пальцам — трендовый маникюр

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 19:42
Стильный маникюр на короткие пальцы — какую форму выбрать
Длинные ногти. Фото: freepik.com

Модный маникюр в этом году держится на балансе: с одной стороны — сдержанный минимализм в нюдовых оттенках, с другой — яркие акценты, которые привлекают внимание. В тренде геометрия, объемные детали вроде 3D-бантиков или капель, анималистика, мраморные переливы. Остаются актуальными и природные мотивы, и нежные градиенты, и металлик. Но дело не только в цветах или узорах. Форма ногтей способна как подчеркнуть красоту рук, так и испортить весь образ.

Новини.LIVE расскажет, какую форму ногтей выбрать, если у вас короткие пальцы.

Идеальная форма ногтей на короткие пальцы

Здесь важно подобрать такую форму, которая визуально придаст им изящества:

  • Овал — беспроигрышный вариант. Ногти кажутся длиннее, а пальцы — более стройными.
  • Миндаль — еще один удачный выбор, который удлиняет силуэт руки.
  • Круглая форма — хороша для коротких ногтей, делает пальцы более нежными на вид.

А вот квадратная форма здесь не очень уместна — она может подчеркнуть короткие пальцы.

Коротка довжина нігтів ідеально підійде усім
Короткие ногти. Фото из Instagram

Какую длину выбрать

Для коротких пальцев идеально подойдут средние или короткие ногти. Они выглядят естественно, не утяжеляют образ и при этом остаются удобными в повседневной жизни. К тому же, если вы часто работаете руками или ведете активный образ жизни, то лучше оставаться на средней или короткой длине.

И не забывайте, что уход всегда на первом месте. Слабые или ломкие ногти плохо выдерживают длинные формы, так что перед экспериментами позаботьтесь об их здоровье.

мода тренды маникюр стиль ногти
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
