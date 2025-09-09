Видео
Стильный осенний маникюр — лучшие варианты для коротких ногтей

Дата публикации 9 сентября 2025 19:40
Осенний маникюр для коротких ногтей — четыри стильные идеи
Красные ногти. Фото: Freepik

Многие до сих пор считают, что только длинные ногти выглядят эффектно. Но на самом деле короткая длина может быть не менее стильной и современной. Она удобна, практична и в то же время дает простор для креативных идей. Современные нейл-дизайны доказывают, что даже минимальная длина способна выглядеть роскошно и оригинально.

Новини.LIVE расскажет, какие именно дизайны маникюра в моде.

Читайте также:

Маникюр на короткие ногти — тренды осени 2025

Этой осенью стилисты советуют отказаться от стереотипов и смело экспериментировать.

Цветочные мотивы

Нежные рисунки добавляют женственности и легкости. Даже на короткой длине цветы будут выглядеть изящно и гармонично даже на короткой длине.

Квіткові продовжують мати попит у манікюрі
Дизайн с цветами. Фото из Instagram

Бордовый акцент

Насыщенные оттенки вина или спелой вишни делают маникюр глубоким и роскошным. А чтобы добавить игры, можно оставить несколько ногтей в нюдовом цвете и украсить их маленькими вишенками.

Бордовий акцент завжди буде в тренді в манікюрі
Бордовый оттенок. Фото из Instagram

Эффект "кошачьего глаза"

Сияние с переливами создает впечатление объема даже на коротких ногтях. А один акцентный палец с глиттером сделает образ еще более праздничным.

Який ефект на нігтях має виражений ефект
Эффект "кошачьего глаза". Фото из Instagram

Глянцевый финиш

Классика, которая всегда работает. Лак с зеркальным блеском подчеркнет аккуратность и сделает даже самую простую форму элегантной.

Лак із дзеркальним блиском буде в тренді
Глянцевые ногти. Фото из Instagram

Как видим, короткие ногти уже давно перестали быть компромиссом, ведь они стали модной базой для стильных образов. Правильный оттенок или минимальный декор могут сделать маникюр не менее эффектным, чем на длинных ногтях.

Ранее мы писали о том, сколько дней можно носить гель-лак, чтобы не повредить ногтевую пластину.

Также мы сообщали, что есть цвет ногтей, который принесет удачу в этом сентябре.

