Головна Fashion Стильний осінній манікюр — найкращі варіанти для коротких нігтів

Стильний осінній манікюр — найкращі варіанти для коротких нігтів

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 19:40
Осінній манікюр для коротких нігтів — чотири стильні ідеї
Червоні нігті. Фото: Freepik

Багато хто досі вважає, що лише довгі нігті мають ефектний вигляд. Але насправді коротка довжина може бути не менш стильною й сучасною. Вона зручна, практична та водночас дає простір для креативних ідей. Сучасні нейл-дизайни доводять, що навіть мінімальна довжина здатна мати розкішний й оригінальний вигляд.

Новини.LIVE розповість, які саме дизайни манікюру в моді.

Реклама
Читайте також:

Манікюр на короткі нігті — тренди осені 2025

Цієї осені стилісти радять відмовитися від стереотипів і сміливо експериментувати. 

Квіткові мотиви

Ніжні малюнки додають жіночності й легкості. Навіть на короткій довжині квіти будуть мати витончений та гармонійний вигляд.

Квіткові продовжують мати попит у манікюрі
Дизайн з квітами. Фото з Instagram

Бордовий акцент

Насичені відтінки вина чи стиглої вишні роблять манікюр глибоким і розкішним. А щоб додати ігри, можна залишити кілька нігтів у нюдовому кольорі й прикрасити їх маленькими вишеньками.

Бордовий акцент завжди буде в тренді в манікюрі
Бордовий відтінок. Фото з Instagram

Ефект "котячого ока"

 Сяйво з переливами створює враження об’єму навіть на коротких нігтях. А один акцентний палець із гліттером зробить образ ще святковішим.

Який ефект на нігтях має виражений ефект
Ефект "котячого ока". Фото з Instagram

Глянцевий фініш

Класика, яка завжди працює. Лак із дзеркальним блиском підкреслить акуратність і зробить навіть найпростішу форму елегантною.

Лак із дзеркальним блиском буде в тренді
Глянцеві нігті. Фото з Instagram

Як бачимо, короткі нігті вже давно перестали бути компромісом, бо вони стали модною базою для стильних образів. Правильний відтінок або мінімальний декор можуть зробити манікюр не менш ефектним, ніж на довгих нігтях.

Раніше ми писали про те, скільки днів можна носити гель-лак, щоб не пошкодити нігтьову пластину.

Також ми повідомляли, що є колір нігтів, який принесе удачу цього вересня.

Автор:
Автор:
Юлія Харченко
