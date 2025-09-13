Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Румынские истребители перехватили беспилотник РФ
Главная Fashion Элегантно и дорого — как сделать маникюр на миллион

Элегантно и дорого — как сделать маникюр на миллион

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 19:45
Маникюр на миллион — какой дизайн выглядит дороже всего
Нежный маникюр. Фото: Instagram

Маникюр может подчеркнуть статусность девушки и придать ей роскошный вид. Среди всех дизайнов ногтей есть одна идея, которая станет беспроигрышным вариантом для тех, кто стремится быть в тренде и выглядеть на миллион.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какой маникюр выглядит дорогостоящим

Многие думают, что статусный маникюр — это длинные ногти, обязательно с дизайном и ярких цветов, чтобы их было заметно. Однако на самом деле лучший вариант маникюра для тех, кто любит роскошь и вид на миллион — пастельные оттенки.

Як зробити манікюр на мільйон
Красивый нюдовый маникюр. Фото: Instagram

Такой минималистичный дизайн выбирают мировые знаменитости и богатые женщины, например, Дженнифер Лопес, Селена Гомес или даже принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Именно они стали создателями тренда, который американцы называют rich girl nails, или "ногти богатых девушек".

Як зробити манікюр на мільйон
Маникюр, который выглядит дорогостоящим. Фото: Instagram

Этот тренд заключается в различных вариациях классического нюдового маникюра. Речь идет о нейтральной палитре с эффектом полупрозрачности. Такой дизайн может быть мегаглянцевым и это только украсит его. Также покрытие может быть с эффектом молочного эффекта омбре или же розовой карамели.

Як зробити манікюр на мільйон
Красивый маникюр. Фото: Instagram

Особенность такого маникюра заключается не только в цвете. Большинство маникюров rich girl nails — это ногти небольшой длины или же средние ногти миндалевидной формы. Именно они будут иметь сдержанный и одновременно элегантный вид.

Напомним, ранее мы писали о том, какой маникюр стоит сделать этой осенью. Он очень нежный и романтичный.

Также мы рассказывали о том, какой дизайн выбрать для коротких ногтей. Этой осенью эти варианты будут самыми трендовыми.

тренды маникюр советы красота ногти
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации