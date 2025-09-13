Маникюр на миллион — какой дизайн выглядит дороже всего

Нежный маникюр. Фото: Instagram

Маникюр может подчеркнуть статусность девушки и придать ей роскошный вид. Среди всех дизайнов ногтей есть одна идея, которая станет беспроигрышным вариантом для тех, кто стремится быть в тренде и выглядеть на миллион.

Какой маникюр выглядит дорогостоящим

Многие думают, что статусный маникюр — это длинные ногти, обязательно с дизайном и ярких цветов, чтобы их было заметно. Однако на самом деле лучший вариант маникюра для тех, кто любит роскошь и вид на миллион — пастельные оттенки.

Красивый нюдовый маникюр. Фото: Instagram

Такой минималистичный дизайн выбирают мировые знаменитости и богатые женщины, например, Дженнифер Лопес, Селена Гомес или даже принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Именно они стали создателями тренда, который американцы называют rich girl nails, или "ногти богатых девушек".

Маникюр, который выглядит дорогостоящим. Фото: Instagram

Этот тренд заключается в различных вариациях классического нюдового маникюра. Речь идет о нейтральной палитре с эффектом полупрозрачности. Такой дизайн может быть мегаглянцевым и это только украсит его. Также покрытие может быть с эффектом молочного эффекта омбре или же розовой карамели.

Красивый маникюр. Фото: Instagram

Особенность такого маникюра заключается не только в цвете. Большинство маникюров rich girl nails — это ногти небольшой длины или же средние ногти миндалевидной формы. Именно они будут иметь сдержанный и одновременно элегантный вид.

