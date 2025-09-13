Манікюр на мільйон — який дизайн має найдорожчий вигляд

Ніжний манікюр. Фото: Instagram

Манікюр може підкреслити статусність дівчини та надати їй розкішного вигляду. Серед усіх дизайнів нігтів є одна ідея, яка стане безпрограшним варіантом для тих, хто прагне бути в тренді та мати вигляд на мільйон.

Який манікюр має дорогий вигляд

Багато хто думає, що статусний манікюр — це довгі нігті, обов'язково з дизайном та яскравих кольорів, аби їх було помітно. Однак насправді найкращий варіант манікюру для тих, хто любить розкіш та вигляд на мільйон — пастельні відтінки.

Такий мінімалістичний дизайн обирають світові знаменитості та багаті жінки, наприклад, Дженніфер Лопес, Селена Гомес чи навіть принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Саме вони стали творцями тренду, який американці називають rich girl nails, або "нігті багатих дівчат".

Цей тренд полягає у різних варіаціях класичного нюдового манікюру. Йдеться про нейтральну палітру з ефектом напівпрозорості. Такий дизайн може бути мегаглянцевим й це лише прикрасить його. Також покриття може бути з ефектом молочного ефекту омбре або ж рожевої карамелі.

Особливість такого манікюру полягає не тільки в кольорі. Більшість манікюрів rich girl nails — це нігті невеликої довжини або ж середні нігті мигдалеподібної форми. Саме вони будуть мати стримайний та водночас елегантний вигляд.

