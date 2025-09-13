Відео
Румунія піднімала F-16 через дрон РФ — Зеленський відреагував
Головна Fashion Елегантно та дорого — як зробити манікюр на мільйон

Елегантно та дорого — як зробити манікюр на мільйон

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 19:45
Манікюр на мільйон — який дизайн має найдорожчий вигляд
Ніжний манікюр. Фото: Instagram

Манікюр може підкреслити статусність дівчини та надати їй розкішного вигляду. Серед усіх дизайнів нігтів є одна ідея, яка стане безпрограшним варіантом для тих, хто прагне бути в тренді та мати вигляд на мільйон.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Який манікюр має дорогий вигляд

Багато хто думає, що статусний манікюр — це довгі нігті, обов'язково з дизайном та яскравих кольорів, аби їх було помітно. Однак насправді найкращий варіант манікюру для тих, хто любить розкіш та вигляд на мільйон — пастельні відтінки.

Як зробити манікюр на мільйон
Красивий нюдовий манікюр. Фото: Instagram

Такий мінімалістичний дизайн обирають світові знаменитості та багаті жінки, наприклад, Дженніфер Лопес, Селена Гомес чи навіть принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Саме вони стали творцями тренду, який американці називають rich girl nails, або "нігті багатих дівчат".

Як зробити манікюр на мільйон
Манікюр, який має дорогий вигляд. Фото: Instagram

Цей тренд полягає у різних варіаціях класичного нюдового манікюру. Йдеться про нейтральну палітру з ефектом напівпрозорості. Такий дизайн може бути мегаглянцевим й це лише прикрасить його. Також покриття може бути з ефектом молочного ефекту омбре або ж рожевої карамелі.

Як зробити манікюр на мільйон
Красивий манікюр. Фото: Instagram

Особливість такого манікюру полягає не тільки в кольорі. Більшість манікюрів rich girl nails — це нігті невеликої довжини або ж середні нігті мигдалеподібної форми. Саме вони будуть мати стримайний та водночас елегантний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр варто зробити цієї осені. Він дуже ніжний та романтичний.

Також ми розповідали про те, який дизайн обрати для коротких нігтів. Цієї осені ці варіанти будуть найтрендовішими.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
