Стильний манікюр на короткі пальці — яку форму обрати

Модний манікюр цього року тримається на балансі: з одного боку — стриманий мінімалізм у нюдових відтінках, з іншого — яскраві акценти, які привертають увагу. У тренді геометрія, об’ємні деталі на кшталт 3D-бантиків чи крапель, анімалістика, мармурові переливи. Залишаються актуальними і природні мотиви, і ніжні градієнти, і металік. Але справа не тільки у кольорах чи візерунках. Форма нігтів здатна як підкреслити красу рук, так і зіпсувати весь образ.

Ідеальна форма нігтів на короткі пальці

Тут важливо підібрати таку форму, яка візуально додасть їм витонченості:

Овал — безпрограшний варіант. Нігті здаються довшими, а пальці — більш стрункими.

Мигдаль — ще один вдалий вибір, який подовжує силует руки.

Кругла форма — гарна для коротких нігтів, робить пальці ніжнішими на вигляд.

А ось квадратна форма тут не дуже доречна — вона може підкреслити короткість пальців.

Короткі нігті. Фото з Instagram

Яку довжину обрати

Для коротких пальців ідеально підійдуть середні або короткі нігті. Вони мають природний вигляд, не обтяжують образ і при цьому залишаються зручними у повсякденному житті. До того, якщо ви часто працюєте руками чи ведете активний спосіб життя, то краще залишатися на середній або короткій довжині.

І не забувайте, що догляд завжди на першому місці. Слабкі або ламкі нігті погано витримують довгі форми, тож перед експериментами подбайте про їхнє здоров’я.

