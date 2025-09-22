Образ жены Усика за 160 тысяч гривен — как носить Dior как звезда

Жена Усика в Dior — стильный лук, который все захотят повторить
Супруга абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, Екатерина снова привлекла внимание модников новым стильным луком. В этот раз ее выбор — белоснежный джинсовый жилет и мини-юбка с насыщенным принтом — стал отличным примером того, как совместить трендовые вещи этого сезона.
Дорогой и элегантный образ от жены Усика
Главный акцент образа — короткий жилет Dioriviera молочного цвета с накладными карманами и лаконичными пуговицами. Он подчеркивает талию, но не стесняет движений, добавляя легкости и современного настроения. Дополняет его мини-юбка с культовым принтом Dior Oblique — глубокий синий фон и четкие геометрические линии создают гармоничный контраст с белым верхом и делают образ очень фотогеничным.
Цена такого лука на официальном сайте бренда достигает 160 тысяч гривен: 1 600 евро за жилет и 1 700 евро за юбку. Но не забываем, что полный look Екатерины мог включать и аксессуары — брендовые балетки, сумку или украшения, поэтому конечная сумма могла быть еще выше.
Не обязательно тратить баснословные деньги, чтобы повторить этот стиль. Для бюджетного варианта подойдут светлый джинсовый или хлопковый жилет прямого кроя с минимумом деталей и мини-юбка с графическим принтом на темном фоне. Дополнить образ можно маленькими серьгами, тонким браслетом и компактной структурированной сумкой.
Главное — соблюсти баланс: контраст цветов и чистые линии сделают любой лук гармоничным и модным, даже если вещи из массмаркета.
