Главная Fashion Жена Усика в Dior — стильный лук, который все захотят повторить

Жена Усика в Dior — стильный лук, который все захотят повторить

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 11:17
Образ жены Усика за 160 тысяч гривен — как носить Dior как звезда
Екатерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Супруга абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, Екатерина снова привлекла внимание модников новым стильным луком. В этот раз ее выбор —  белоснежный джинсовый жилет и мини-юбка с насыщенным принтом —  стал отличным примером того, как совместить трендовые вещи этого сезона.

Об этом пишет РБК-Україна.

Читайте также:

Дорогой и элегантный образ от жены Усика

Главный акцент образа — короткий жилет Dioriviera молочного цвета с накладными карманами и лаконичными пуговицами. Он подчеркивает талию, но не стесняет движений, добавляя легкости и современного настроения. Дополняет его мини-юбка с культовым принтом Dior Oblique — глубокий синий фон и четкие геометрические линии создают гармоничный контраст с белым верхом и делают образ очень фотогеничным.

Гармонійний образ від Катерини Усик
Образ Екатерины Усик. Фото из Instagram

Цена такого лука на официальном сайте бренда достигает 160 тысяч гривен: 1 600 евро за жилет и 1 700 евро за юбку. Но не забываем, что полный look Екатерины мог включать и аксессуары —  брендовые балетки, сумку или украшения, поэтому конечная сумма могла быть еще выше.

Катерина Усик вміє створювати елегантні образи
Вещи от Dior. К
олаж: РБК-Украина

Не обязательно тратить баснословные деньги, чтобы повторить этот стиль. Для бюджетного варианта подойдут светлый джинсовый или хлопковый жилет прямого кроя с минимумом деталей и мини-юбка с графическим принтом на темном фоне. Дополнить образ можно маленькими серьгами, тонким браслетом и компактной структурированной сумкой.

Главное —  соблюсти баланс: контраст цветов и чистые линии сделают любой лук гармоничным и модным, даже если вещи из массмаркета.

Ранее мы писали о том, какой стильный образ этой осенью примерила внучка Софии Ротару.

Также мы сообщали, что Даше Квитковой удалось создать стильный образ в духе 90-х, который идеально подойдет на это время года.

мода тренды образ стиль Катерина Усик
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
