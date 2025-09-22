Відео
Дружина Усика у Dior — стильний лук, який всі захочуть повторити

Дружина Усика у Dior — стильний лук, який всі захочуть повторити

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 11:17
Образ дружини Усика за 160 тисяч гривень — як носити Dior як зірка
Катерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, Катерина, знову привернула увагу модників новим стильним луком. Цього разу її вибір — білосніжний джинсовий жилет і мініспідниця з насиченим принтом — став відмінним прикладом того, як поєднати трендові речі цього сезону.

Про це пише РБК-Україна.

Читайте також:

Дорогий і елегантний образ від дружини Усика

Головний акцент образу — короткий жилет Dioriviera молочного кольору з накладними кишенями і лаконічними ґудзиками. Він підкреслює талію, але не обмежує рухів, додаючи легкості та сучасного настрою. Доповнює його мініспідниця з культовим принтом Dior Oblique — глибокий синій фон і чіткі геометричні лінії створюють гармонійний контраст з білим верхом і роблять образ дуже фотогенічним.

Гармонійний образ від Катерини Усик
Образ Катерини Усик. Фото з Instagram

Ціна такого луком на офіційному сайті бренду сягає 160 тисяч гривень: 1 600 євро за жилет і 1 700 євро за спідницю. Але не забуваймо, що повний look Катерини міг включати й аксесуари —  брендові балетки, сумку або прикраси, тож кінцева сума могла бути ще вищою.

Катерина Усик вміє створювати елегантні образи
Речі від Dior. К
олаж: РБК-Україна

Не обов’язково витрачати шалені гроші, щоб повторити цей стиль. Для бюджетного варіанту підійдуть світлий джинсовий або бавовняний жилет прямого крою з мінімумом деталей і мініспідниця з графічним принтом на темному фоні. Доповнити образ можна маленькими сережками, тонким браслетом і компактною структурованою сумкою.

Головне — дотримати баланс: контраст кольорів і чисті лінії зроблять будь-який лук гармонійним і модним, навіть якщо речі з масмаркету.

Раніше ми писали про те, який стильний образ цієї осені приміряла онука Софії Ротару.

Також ми повідомляли, що Даші Квітковій вдалось створити стильний образ в дусі 90-х, що ідеально підійде на цю пору року.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
