Образ дружини Усика за 160 тисяч гривень — як носити Dior як зірка

Дружина Усика у Dior — стильний лук, який всі захочуть повторити
Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика, Катерина, знову привернула увагу модників новим стильним луком. Цього разу її вибір — білосніжний джинсовий жилет і мініспідниця з насиченим принтом — став відмінним прикладом того, як поєднати трендові речі цього сезону.
Про це пише РБК-Україна.
Дорогий і елегантний образ від дружини Усика
Головний акцент образу — короткий жилет Dioriviera молочного кольору з накладними кишенями і лаконічними ґудзиками. Він підкреслює талію, але не обмежує рухів, додаючи легкості та сучасного настрою. Доповнює його мініспідниця з культовим принтом Dior Oblique — глибокий синій фон і чіткі геометричні лінії створюють гармонійний контраст з білим верхом і роблять образ дуже фотогенічним.
Ціна такого луком на офіційному сайті бренду сягає 160 тисяч гривень: 1 600 євро за жилет і 1 700 євро за спідницю. Але не забуваймо, що повний look Катерини міг включати й аксесуари — брендові балетки, сумку або прикраси, тож кінцева сума могла бути ще вищою.
Не обов’язково витрачати шалені гроші, щоб повторити цей стиль. Для бюджетного варіанту підійдуть світлий джинсовий або бавовняний жилет прямого крою з мінімумом деталей і мініспідниця з графічним принтом на темному фоні. Доповнити образ можна маленькими сережками, тонким браслетом і компактною структурованою сумкою.
Головне — дотримати баланс: контраст кольорів і чисті лінії зроблять будь-який лук гармонійним і модним, навіть якщо речі з масмаркету.
