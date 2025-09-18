Новые способы носить кожаную куртку этой осенью — не только классика

Британские модницы показали, с чем носить кожаную куртку осенью
Кожаная куртка имеет одну особенность, которая отличает ее от других вещей: с годами она становится только лучше. Сапоги или сумки из кожи тоже стареют красиво, но именно куртка способна на самом деле рассказывать истории. И если вам посчастливилось найти идеальную модель или же унаследовать вещь от родителей, можете быть уверены — ваш осенний гардероб уже никогда не будет обычным.
Об этом пишет Vogue.
Этой осенью кожаная куртка уверенно стоит рядом с тренчами, спортивными моделями и жакетами. Можно ли их считать конкурентами? Кто-то скажет "да", но правда в том, что универсальность куртки трудно превзойти. Она всегда и везде будет иметь ухоженный вид.
С чем носить кожаные куртки осенью
В сочетании с классическими брюками или юбкой-плиссе она легко становится частью делового образа. С худи или объемным свитером — это комфорт для ежедневных дел. А если добавить ее к вечернему платью или блестящей мини — получите безупречный вариант для вечернего выхода.
Именно поэтому эта вещь никогда не сходит с модной сцены. Дизайнеры ежегодно показывают ее в разных форматах: короткие и оверсайз, бомберы, с потертостями или наоборот — идеально гладкие. А масс-маркет предлагает бесконечные вариации на любой вкус.
Но самые ценные куртки — это не те, что только что сняты с вешалки в магазине. Настоящая магия в тех, что уже прожили свою жизнь: со временем они приобретают характер, форму и особый шарм. Такие вещи передаются по наследству, находятся на барахолках или становятся вашими верными спутниками годами.
И если вы сейчас в поиске новой модели или пытаетесь дать вторую жизнь старой — вот несколько проверенных формул от модниц:
- с классическими джинсами — беспроигрышная база;
- с шерстяной или клетчатой юбкой — уютно и стильно;
- с костюмными брюками — для элегантности;
- с брюками карго — чтобы добавить немного бунтарства;
- с блестящей юбкой или платьем-комбинацией — для вечеринки;
- с белыми джинсами или футболкой — легкая свежесть;
- даже поверх джинсов с юбкой — смелый эксперимент для тех, кто любит играть с модой.
Кожаная куртка — это не просто одежда. Это инвестиция в стиль, который живет вместе с вами и становится еще ценнее со временем.
Ранее мы писали о том, на какие куртки стоит обратить внимание зрелым женщинам, чтобы было комфортно и стильно.
Также мы сообщали, что сейчас на пике популярности спортивная куртка.
Читайте Новини.LIVE!