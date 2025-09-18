Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Британські модниці показали, з чим носити шкіряну куртку восени

Британські модниці показали, з чим носити шкіряну куртку восени

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 18:37
Нові способи носити шкіряну куртку цієї осені — не лише класика
Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik.com

Шкіряна куртка має одну особливість, яка відрізняє її від інших речей: з роками вона стає тільки кращою. Чоботи чи сумки зі шкіри теж старіють красиво, але саме куртка здатна насправді розповідати історії. І якщо вам пощастило знайти ідеальну модель або ж успадкувати річ від батьків, можете бути певні — ваш осінній гардероб уже ніколи не буде звичайним.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Цієї осені шкіряна куртка впевнено стоїть поруч із тренчами, спортивними моделями та жакетами. Чи можна їх вважати конкурентами? Хтось скаже "так", але правда в тому, що універсальність куртки важко перевершити. Вона завжди і скрізь буде мати доглянутий вигляд.

З чим носити шкіряні куртки восени

У поєднанні з класичними штанами чи спідницею-плісе вона легко стає частиною ділового образу. З худі або об’ємним светром — це комфорт для щоденних справ. А якщо додати її до вечірньої сукні чи блискучої міні — отримаєте бездоганний варіант для вечірнього виходу.

Шкіряна куртка - універсальна база, що пасує під все
Шкіряна куртка зі спідницею. Фото: Vogue

Саме тому ця річ ніколи не сходить із модної сцени. Дизайнери щороку показують її у різних форматах: короткі та оверсайз, бомбери, з потертостями чи навпаки — ідеально гладкі. А мас-маркет пропонує нескінченні варіації на будь-який смак.

Шкіряна куртка під штани - незмінна база
Шкіряна куртка зі штанами. Фото: Vogue

Та найцінніші куртки — це не ті, що тільки-но зняті з вішалки в магазині. Справжня магія у тих, що вже прожили своє життя: з часом вони набувають характеру, форми та особливого шарму. Такі речі передаються у спадок, знаходяться на барахолках або стають вашими вірними супутниками роками.

Шкіряна куртка завжди буде в тренді
Трендова шкіряна куртка. Фото: Vogue

І якщо ви зараз у пошуку нової моделі чи намагаєтеся дати друге життя старій — ось кілька перевірених формул від модниць:

  • з класичними джинсами — безпрограшна база;
  • з вовняною або картатою спідницею — затишно й стильно;
  • з костюмними штанами — для елегантності;
  • зі штанами карго — щоб додати трохи бунтарства;
  • з блискучою спідницею чи сукнею-комбінацією — для вечірки;
  • з білими джинсами чи футболкою — легка свіжість;
  • навіть поверх джинсів зі спідницею — сміливий експеримент для тих, хто любить грати з модою.

Шкіряна куртка — це не просто одяг. Це інвестиція у стиль, який живе разом із вами та стає ще ціннішим з часом.

Раніше ми писали про те, на які куртки варто звернути увагу зрілим жінкам, щоб було комфортно і стильно.

Також ми повідомляли, що зараз на піку популярності спортивна куртка.

мода тренди образ стиль куртка
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації