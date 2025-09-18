Нові способи носити шкіряну куртку цієї осені — не лише класика

Дівчина в шкіряній куртці. Фото: freepik.com

Шкіряна куртка має одну особливість, яка відрізняє її від інших речей: з роками вона стає тільки кращою. Чоботи чи сумки зі шкіри теж старіють красиво, але саме куртка здатна насправді розповідати історії. І якщо вам пощастило знайти ідеальну модель або ж успадкувати річ від батьків, можете бути певні — ваш осінній гардероб уже ніколи не буде звичайним.

Цієї осені шкіряна куртка впевнено стоїть поруч із тренчами, спортивними моделями та жакетами. Чи можна їх вважати конкурентами? Хтось скаже "так", але правда в тому, що універсальність куртки важко перевершити. Вона завжди і скрізь буде мати доглянутий вигляд.

З чим носити шкіряні куртки восени

У поєднанні з класичними штанами чи спідницею-плісе вона легко стає частиною ділового образу. З худі або об’ємним светром — це комфорт для щоденних справ. А якщо додати її до вечірньої сукні чи блискучої міні — отримаєте бездоганний варіант для вечірнього виходу.

Шкіряна куртка зі спідницею. Фото: Vogue

Саме тому ця річ ніколи не сходить із модної сцени. Дизайнери щороку показують її у різних форматах: короткі та оверсайз, бомбери, з потертостями чи навпаки — ідеально гладкі. А мас-маркет пропонує нескінченні варіації на будь-який смак.

Шкіряна куртка зі штанами. Фото: Vogue

Та найцінніші куртки — це не ті, що тільки-но зняті з вішалки в магазині. Справжня магія у тих, що вже прожили своє життя: з часом вони набувають характеру, форми та особливого шарму. Такі речі передаються у спадок, знаходяться на барахолках або стають вашими вірними супутниками роками.

Трендова шкіряна куртка. Фото: Vogue

І якщо ви зараз у пошуку нової моделі чи намагаєтеся дати друге життя старій — ось кілька перевірених формул від модниць:

з класичними джинсами — безпрограшна база;

з вовняною або картатою спідницею — затишно й стильно;

з костюмними штанами — для елегантності;

зі штанами карго — щоб додати трохи бунтарства;

з блискучою спідницею чи сукнею-комбінацією — для вечірки;

з білими джинсами чи футболкою — легка свіжість;

навіть поверх джинсів зі спідницею — сміливий експеримент для тих, хто любить грати з модою.

Шкіряна куртка — це не просто одяг. Це інвестиція у стиль, який живе разом із вами та стає ще ціннішим з часом.

