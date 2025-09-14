Відео
Головна Fashion Трендові та зручні — які куртки обрати жінкам 50+

Трендові та зручні — які куртки обрати жінкам 50+

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 18:00
Які куртки пасуватимуть жінкам старше 50 — головні тренди
Модна куртка. Фото: Instagram

Обрати куртку на осінь — справжнє завдання із зірочкою. Хочеться, аби вона була не тільки модною, а ще й зручною. А от для жінок 50+ такий вибір зробити ще складніше, адже верхній одяг має не просто підкреслювати красу, а й трохи приховувати вік.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі варіанти курток для жінок 50+

Джинсова куртка

Джинсова куртка — це вічний тренд, що не виходить з моди. Хоча й багато хто вважає, що вона пасує лише молоді, насправді такий верхній одяг чудово доповнить гардероб жінок старше 50 років. Джинсова куртка стане незамінною річчю на осінь — зручна, трендова та додає стилю. Якщо ви хочете мати молодший вигляд, обирайте світлі кольори, наприклад, молочний чи білий.

Які куртки підійдуть жінкам 50+
Молочна джинсова куртка. Фото: Instagram

Шкіряна куртка

Приховає справжній вік та додасть зухвалості будь-якому образу — жінкам 50+ можна сміливо обирати на осінь шкіряну куртку. Стилізувати її можна з класичними образами чи повсякденними луками. До неї чудово пасуватимуть джинси чи спідниці міді. Такий верхній одяг справді зручний та легко комбінуватиметься абсолютно з усім.

Які куртки підійдуть жінкам 50+
Шкіряна куртка. Фото: Instagram

Overzise-куртка

Така модель пасуватиме усім без винятку. Найкращий варіант — стьобана куртка вільного крою. Вона приховає всі недоліки фігури та допоможе почуватись комфортно. Для холодних осінніх днів — саме те, що треба. В тренді цього року будуть чорний, молочний, коричневий та бордовий кольори. Модель може бути укороченою чи подовженою, все залежить від ваших уподобань.

Які куртки підійдуть жінкам 50+
Overzise-куртка. Фото: кадр з відео

Якщо ви шукаєте куртки, що будуть не просто зручними, а й трендовими, то обов'язково придивіться до цих варіантів. Вони підійдуть усім та залишатимуться в моді не один рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який легендарний верхній одяг знову в моді. Цієї осені такі куртки будуть на піку популярності.

Також ми розповідали про те, з чим носити спортивну куртку цієї осені — ідеї трендових образів.

мода осінь тренди стиль куртка
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
