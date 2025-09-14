Видео
Трендовые и удобные — какие куртки выбрать женщинам 50+

Трендовые и удобные — какие куртки выбрать женщинам 50+

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 18:00
Какие куртки подойдут женщинам старше 50 — главные тренды
Модная куртка. Фото: Instagram

Выбрать куртку на осень — настоящая задача со звездочкой. Хочется, чтобы она была не только модной, но и удобной. А вот для женщин 50+ такой выбор сделать еще сложнее, ведь верхняя одежда должна не просто подчеркивать красоту, но и немного скрывать возраст.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие варианты курток для женщин 50+

Джинсовая куртка

Джинсовая куртка — это вечный тренд, который не выходит из моды. Хотя и многие считают, что она подходит только молодежи, на самом деле такая верхняя одежда прекрасно дополнит гардероб женщин старше 50 лет. Джинсовая куртка станет незаменимой вещью на осень — удобная, трендовая и добавляет стиля. Если вы хотите выглядеть моложе, выбирайте светлые цвета, например, молочный или белый.

Які куртки підійдуть жінкам 50+
Молочная джинсовая куртка. Фото: Instagram

Кожаная куртка

Скроет истинный возраст и добавит дерзости любому образу — женщинам 50+ можно смело выбирать на осень кожаную куртку. Стилизовать ее можно с классическими образами или повседневными луками. К ней прекрасно подойдут джинсы или юбки миди. Такая верхняя одежда действительно удобна и легко комбинируется абсолютно со всем.

Які куртки підійдуть жінкам 50+
Кожаная куртка. Фото: Instagram

Overzise-куртка

Такая модель подойдет всем без исключения. Лучший вариант — стеганая куртка свободного кроя. Она скроет все недостатки фигуры и поможет чувствовать себя комфортно. Для холодных осенних дней — именно то, что нужно. В тренде этого года будут черный, молочный, коричневый и бордовый цвета. Модель может быть укороченной или удлиненной, все зависит от ваших предпочтений.

Які куртки підійдуть жінкам 50+
Overzise-куртка. Фото: кадр из видео

Если вы ищете куртки, которые будут не просто удобными, но и трендовыми, то обязательно присмотритесь к этим вариантам. Они подойдут всем и будут оставаться в моде не один год.

Напомним, ранее мы писали о том, какая легендарная верхняя одежда снова в моде. Этой осенью такие куртки будут на пике популярности.

Также мы рассказывали о том, с чем носить спортивную куртку этой осенью — идеи трендовых образов.

мода осень тренды стиль куртка
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
