Стильные "школьные" туфли — новый фаворит осенних образов

Issey Miyake. Фото: Elle

Сколько бы лет ни прошло после школы, мы все равно время от времени возвращаемся к той знакомой атмосфере. Ностальгия делает свое дело: в гардеробе появляются плиссированные юбки, белые рубашки с жилетками, а также аксессуары, которые когда-то казались слишком обычными — обручи для волос, цветные колготки или классические кожаные портфели. Но если говорить о preppy в его сегодняшнем видении, то главную роль здесь играет именно обувь.

Об этом пишет Elle.

Этой осенью настоящим хитом становятся "школьные" туфли — элегантная альтернатива балеткам, которая имеет все шансы задержаться в наших шкафах надолго.

Как выглядят "школьные" туфли

Чаще всего это лоферы или броги — сдержанные, универсальные модели, которые легко сочетаются с любым нарядом. Однако дизайнеры не ограничиваются классикой. Dior вывел на подиум лакированные туфли с вышивкой, Prada удивила вариантом с открытым носком, а Vivetta добавила игривый акцент в виде бантика.

Dior. Фото: Elle

Цвета тоже остаются базовыми — черный, шоколадный, темно-синий. Такая палитра дает возможность комбинировать пару с чем угодно — от деловых брюк до джинсов на каждый день.

Vivetta. Фото: Elle

С чем носить "школьные" туфли

Самое очевидное решение — поддержать их "школьными" вещами. Например, плиссированной мини-юбкой, классическими брюками со стрелками или белой рубашкой. Это тот самый беспроигрышный preppy, который всегда выглядит стильно.

Для повседневных выходов можно выбрать джинсы прямого кроя и объемный свитер — в таком сочетании туфли придадут образу аккуратности и завершенности. Еще один модный ход — носить их с высокими носками или гетрами.

Ujoh. Фото: Elle

Контрастный цвет или принт (клетчатый или полосатый) сразу сделают акцент и оживят даже самый сдержанный образ.

