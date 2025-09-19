Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Балетки отходят — какие туфли станут фаворитом этой осени

Балетки отходят — какие туфли станут фаворитом этой осени

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 09:19
Стильные "школьные" туфли — новый фаворит осенних образов
Issey Miyake. Фото: Elle

Сколько бы лет ни прошло после школы, мы все равно время от времени возвращаемся к той знакомой атмосфере. Ностальгия делает свое дело: в гардеробе появляются плиссированные юбки, белые рубашки с жилетками, а также аксессуары, которые когда-то казались слишком обычными — обручи для волос, цветные колготки или классические кожаные портфели. Но если говорить о preppy в его сегодняшнем видении, то главную роль здесь играет именно обувь.

Об этом пишет Elle.

Реклама
Читайте также:

Этой осенью настоящим хитом становятся "школьные" туфли — элегантная альтернатива балеткам, которая имеет все шансы задержаться в наших шкафах надолго.

Как выглядят "школьные" туфли

Чаще всего это лоферы или броги — сдержанные, универсальные модели, которые легко сочетаются с любым нарядом. Однако дизайнеры не ограничиваются классикой. Dior вывел на подиум лакированные туфли с вышивкой, Prada удивила вариантом с открытым носком, а Vivetta добавила игривый акцент в виде бантика.

Зараз в тренді шкільні туфлі
Dior. Фото: Elle

Цвета тоже остаются базовыми — черный, шоколадный, темно-синий. Такая палитра дает возможность комбинировать пару с чем угодно — от деловых брюк до джинсов на каждый день.

Туфлі, які стали незмінною класикою
Vivetta. Фото: Elle

С чем носить "школьные" туфли

Самое очевидное решение — поддержать их "школьными" вещами. Например, плиссированной мини-юбкой, классическими брюками со стрелками или белой рубашкой. Это тот самый беспроигрышный preppy, который всегда выглядит стильно.

Для повседневных выходов можно выбрать джинсы прямого кроя и объемный свитер — в таком сочетании туфли придадут образу аккуратности и завершенности. Еще один модный ход — носить их с высокими носками или гетрами.

Які туфлі сміливо можна носити з носками
Ujoh. Фото: Elle

Контрастный цвет или принт (клетчатый или полосатый) сразу сделают акцент и оживят даже самый сдержанный образ.

Ранее мы писали о том, за какой стильной обувью буквально охотятся сейчас все модницы. Речь идет о двух конкретных парах.

Также мы сообщали, что до сих пор есть модели обуви, которые когда-то предпочитала Коко Шанель.

мода осень тренды обувь стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации