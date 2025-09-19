Відео
Головна Fashion Балетки відходять — які туфлі стануть фаворитом цієї осені

Балетки відходять — які туфлі стануть фаворитом цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 09:19
Стильні "шкільні" туфлі — новий фаворит осінніх образів
Issey Miyake. Фото: Elle

Хоч би скільки років минуло після школи, ми все одно час від часу повертаємося до тієї знайомої атмосфери. Ностальгія робить свою справу: у гардеробі з’являються плісировані спідниці, білі сорочки з жилетками, а також аксесуари, які колись здавалися надто звичайними — обручі для волосся, кольорові колготки чи класичні шкіряні портфелі.  Але якщо говорити про preppy у його сьогоднішньому баченні, то головну роль тут грає саме взуття.

Про це пише Elle.

Читайте також:

Цієї осені справжнім хітом стають "шкільні" туфлі — елегантна альтернатива балеткам, яка має всі шанси затриматися в наших шафах надовго.

Який мають вигляд "шкільні" туфлі

Найчастіше це лофери або броги — стримані, універсальні моделі, які легко поєднуються з будь-яким вбранням. Проте дизайнери не обмежуються класикою. Dior вивів на подіум лаковані туфлі з вишивкою, Prada здивувала варіантом із відкритим носком, а Vivetta додала грайливий акцент у вигляді бантика.

Зараз в тренді шкільні туфлі
Dior. Фото: Elle

Кольори теж залишаються базовими — чорний, шоколадний, темно-синій. Така палітра дає можливість комбінувати пару з чим завгодно — від ділових штанів до джинсів на кожен день.

Туфлі, які стали незмінною класикою
Vivetta. Фото: Elle

З чим носити "шкільні" туфлі

Найочевидніше рішення — підтримати їх "шкільними" речами. Наприклад, плісированою мініспідницею, класичними штанами зі стрілками чи білою сорочкою. Це той самий безпрограшний preppy, що завжди має стильний вигляд.

Для повсякденних виходів можна обрати джинси прямого крою й об’ємний светр — у такому поєднанні туфлі додадуть образу акуратності й завершеності. Ще один модний хід — носити їх із високими шкарпетками чи гетрами.

Які туфлі сміливо можна носити з носками
Ujoh. Фото: Elle

Контрастний колір або принт (картатий чи смугастий) одразу зроблять акцент і оживлять навіть найстриманіший образ.

Раніше ми писали про те, за яким стильним взуттям буквально полюють зараз усі модниці. Мова йде про дві конкретні пари. 

Також ми повідомляли, що досі є моделі взуття, яким колись віддавала перевагу Коко Шанель.

мода осінь тренди взуття стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
