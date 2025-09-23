Стильные головные уборы на осень-2025 — какие модели в тренде

5 головных уборов осени-2025, которые стоит иметь в гардеробе
Когда воздух становится прохладнее, хочется не только тепла, но и модных деталей в гардеробе. Именно головные уборы способны завершить образ и сделать его выразительным.
Стилист Галина Денисюк рассказала специально для РБК-Україна, какие модели достойны внимания в этом сезоне.
Какие головные уборы будут в тренде
Береты
Французский шик никогда не теряет актуальности. В 2025 году береты становятся еще разнообразнее — от классических мягких моделей до более жестких и фактурных. Самые стильные цвета: бордо, глубокий зеленый и черный. Они прекрасно подчеркнут как женственное платье, так и строгий костюм.
Бейсболки с новым акцентом
Этой осенью бейсболки из плотных материалов (твид, фетр, кожа) выглядят очень элегантно. Их легко комбинировать с джинсами, пальто или даже классическим жакетом. Сдержанные оттенки серого, темно-синего или коричневого делают образ универсальным.
Кепи
Кепи вернулись в моду и стали фаворитами осени. Они добавляют образу легкого винтажа и прекрасно подходят к пальто и жакетам. Такой аксессуар сразу делает образ завершенным.
Вязаные шапки оверсайз
Когда температура падает, на помощь приходят объемные вязаные шапки. Они не только греют, но и создают акцент благодаря своей фактуре. Лучше всего сочетать с простыми повседневными вещами, придавая образу легкости.
Капоры
Настоящий хит сезона — капоры. Это нечто среднее между шапкой, шарфом и капюшоном. Раньше их носили в основном для спорта, а теперь это модный элемент casual-образов. Капор легко совместить с джинсами, курткой или даже платьем.
Как носить эти головные уборы
Смело можно экспериментировать. Берите берет и сочетайте его с кроссовками, надевайте кепи с классическим пальто, а грубую вязаную шапку комбинируйте с легким платьем. Осень 2025 дает полную свободу для игры со стилем.
