5 головных уборов осени-2025, которые стоит иметь в гардеробе

5 головных уборов осени-2025, которые стоит иметь в гардеробе

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 09:19
Стильные головные уборы на осень-2025 — какие модели в тренде
Девушка в берете. Фото: freepik.com

Когда воздух становится прохладнее, хочется не только тепла, но и модных деталей в гардеробе. Именно головные уборы способны завершить образ и сделать его выразительным.

Стилист Галина Денисюк рассказала специально для РБК-Україна, какие модели достойны внимания в этом сезоне.

Береты

Французский шик никогда не теряет актуальности. В 2025 году береты становятся еще разнообразнее — от классических мягких моделей до более жестких и фактурных. Самые стильные цвета: бордо, глубокий зеленый и черный. Они прекрасно подчеркнут как женственное платье, так и строгий костюм.

Берет завжди буде найжіночнішим головним убором
Берет. Фото из Instagram

Бейсболки с новым акцентом

Этой осенью бейсболки из плотных материалов (твид, фетр, кожа) выглядят очень элегантно. Их легко комбинировать с джинсами, пальто или даже классическим жакетом. Сдержанные оттенки серого, темно-синего или коричневого делают образ универсальным.

Бейсболка завжди буде актуальною
Бейсболка. Фото из Instagram

Кепи

Кепи вернулись в моду и стали фаворитами осени. Они добавляют образу легкого винтажа и прекрасно подходят к пальто и жакетам. Такой аксессуар сразу делает образ завершенным.

Кепі стали фаворитами цієї осені
Кепи. Фото из Instagram

Вязаные шапки оверсайз

Когда температура падает, на помощь приходят объемные вязаные шапки. Они не только греют, но и создают акцент благодаря своей фактуре. Лучше всего сочетать с простыми повседневными вещами, придавая образу легкости.

В'язана шапка - це базовий елемент гардеробу
Вязаная шапка. Фото из Instagram

Капоры

Настоящий хит сезона — капоры. Это нечто среднее между шапкой, шарфом и капюшоном. Раньше их носили в основном для спорта, а теперь это модный элемент casual-образов. Капор легко совместить с джинсами, курткой или даже платьем.

Капор легко впишеться в будь-який образ
Девушка в капоре. Фото из Instagram

Как носить эти головные уборы

Смело можно экспериментировать. Берите берет и сочетайте его с кроссовками, надевайте кепи с классическим пальто, а грубую вязаную шапку комбинируйте с легким платьем. Осень 2025 дает полную свободу для игры со стилем.

Ранее мы писали о том, что фуражка снова покоряет тренды. Ее по-разному можно интегрировать в образах.

Также мы сообщали, как правильно на украинском языке назвать разные головные уборы.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
