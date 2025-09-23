Стильні головні убори на осінь-2025 — які моделі в тренді

Відео
Головна Fashion 5 головних уборів осені-2025, які варто мати у гардеробі

Дата публікації: 23 вересня 2025 09:19
Дівчина в береті. Фото: freepik.com

Коли повітря стає прохолоднішим, хочеться не тільки тепла, а й модних деталей у гардеробі. Саме головні убори здатні завершити образ і зробити його виразним.

Стилістка Галина Денисюк розповіла спеціально для РБК-Україна, які моделі варті уваги цього сезону.

Читайте також:

Які головні убори будуть в тренді

Берети

Французький шик ніколи не втрачає актуальності. У 2025 році берети стають ще різноманітнішими — від класичних м’яких моделей до більш жорстких і фактурних. Найстильніші кольори: бордо, глибокий зелений та чорний. Вони чудово підкреслять як жіночну сукню, так і строгий костюм.

Берет завжди буде найжіночнішим головним убором
Берет. Фото з Instagram

Бейсболки з новим акцентом

Цієї осені бейсболки з щільних матеріалів (твід, фетр, шкіра) мають дуже елегантний вигляд. Їх легко комбінувати з джинсами, пальтом чи навіть класичним жакетом. Стримані відтінки сірого, темно-синього чи коричневого роблять образ універсальним.

Бейсболка завжди буде актуальною
Бейсболка. Фото з Instagram

Кепі

Кепі повернулися в моду й стали фаворитами осені. Вони додають образу легкого вінтажу та чудово пасують до пальт і жакетів. Такий аксесуар одразу робить вигляд завершеним.

Кепі стали фаворитами цієї осені
Кепі. Фото з Instagram

В’язані шапки оверсайз

Коли температура падає, на допомогу приходять об’ємні в’язані шапки. Вони не тільки гріють, а й створюють акцент завдяки своїй фактурі. Найкраще поєднувати з простими повсякденними речами, надаючи образу легкості.

В'язана шапка - це базовий елемент гардеробу
В’язана шапка. Фото з Instagram

Капори

Справжній хіт сезону — капори. Це щось середнє між шапкою, шарфом і капюшоном. Раніше їх носили здебільшого для спорту, а тепер це модний елемент casual-образів. Капор легко поєднати з джинсами, курткою чи навіть сукнею.

Капор легко впишеться в будь-який образ
Дівчина в капорі. Фото з Instagram

Як носити ці головні убори

Сміливо можна експериментувати. Беріть берет і поєднуйте його з кросівками, надягайте кепі з класичним пальтом, а грубу в’язану шапку комбінуйте з легкою сукнею. Осінь 2025 дає повну свободу для гри зі стилем.

Раніше ми писали про те, що картуз знову підкорює тренди. Його по-різному можна інтегрувати в образах.

Також ми повідомляли, як правильно українською мовою назвати різні головні убори.

мода тренди головні убори аксесуари стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
