Стильні головні убори на осінь-2025 — які моделі в тренді

5 головних уборів осені-2025, які варто мати у гардеробі
Коли повітря стає прохолоднішим, хочеться не тільки тепла, а й модних деталей у гардеробі. Саме головні убори здатні завершити образ і зробити його виразним.
Стилістка Галина Денисюк розповіла спеціально для РБК-Україна, які моделі варті уваги цього сезону.
Які головні убори будуть в тренді
Берети
Французький шик ніколи не втрачає актуальності. У 2025 році берети стають ще різноманітнішими — від класичних м’яких моделей до більш жорстких і фактурних. Найстильніші кольори: бордо, глибокий зелений та чорний. Вони чудово підкреслять як жіночну сукню, так і строгий костюм.
Бейсболки з новим акцентом
Цієї осені бейсболки з щільних матеріалів (твід, фетр, шкіра) мають дуже елегантний вигляд. Їх легко комбінувати з джинсами, пальтом чи навіть класичним жакетом. Стримані відтінки сірого, темно-синього чи коричневого роблять образ універсальним.
Кепі
Кепі повернулися в моду й стали фаворитами осені. Вони додають образу легкого вінтажу та чудово пасують до пальт і жакетів. Такий аксесуар одразу робить вигляд завершеним.
В’язані шапки оверсайз
Коли температура падає, на допомогу приходять об’ємні в’язані шапки. Вони не тільки гріють, а й створюють акцент завдяки своїй фактурі. Найкраще поєднувати з простими повсякденними речами, надаючи образу легкості.
Капори
Справжній хіт сезону — капори. Це щось середнє між шапкою, шарфом і капюшоном. Раніше їх носили здебільшого для спорту, а тепер це модний елемент casual-образів. Капор легко поєднати з джинсами, курткою чи навіть сукнею.
Як носити ці головні убори
Сміливо можна експериментувати. Беріть берет і поєднуйте його з кросівками, надягайте кепі з класичним пальтом, а грубу в’язану шапку комбінуйте з легкою сукнею. Осінь 2025 дає повну свободу для гри зі стилем.
