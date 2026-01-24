Видео
Все из-за детской фразы — Mr. Vel о создании песни "Do or Done"

Все из-за детской фразы — Mr. Vel о создании песни "Do or Done"

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 08:55
Mr. Vel на Нацотборе-2026 — что его вдохновило на создание песни "Do or Done"
Певец Mr. Vel. Фото: кадр из видео

Один из финалистов Национального отбора на Евровидение-2026 - Mr. Vel. Певец выступит на сцене конкурса с песней "Do or Done".

Об этом Mr. Vel рассказал в интервью "Радіо Промінь".

Читайте также:

История создания песни "Do or Done"

Как отметил артист, еще полгода назад он даже не думал о том, что будет участвовать в Евровидении. Mr. Vel добавил, что ему будет интересно пройти такой путь с песней "Do or Done". История создания этого трека довольно интересная.

"Летом я был в театре, где сидел ребенок, который играл на планшете в какую-то детскую игру. Я его спросил "О чем эта игра?", а он ответил "Я не знаю, наверное — или ты, или тебя". Мне эта фраза запала в душу. Это была для меня определенная философия. Она напомнила мне нашу жизнь: определенная игра, где ты контролируешь себя и свои действия, или подчиняешься", — рассказал певец.

Он добавил, что такие ассоциации натолкнули его на мысль о том, что стоит записать песню. Появилось несколько аккордов, но в итоге работа над треком приостановилась.

"У меня был отпуск в Одессе, где я решил создать какое-то стихотворение. Он получился довольно интересный и заставил меня много размышлять. Я начал понимать, что из этого может получиться песня. Я зарядил себя этой энергией еще летом", — добавил Mr. Vel.

Так появилась песня "Do or Done" — аккорды, мелодия, гармония. Сначала певец хотел, чтобы в ней было сочетание английского и украинского языков, однако в конце концов решил петь на одном. После этого Mr. Vel решил подать заявку на Евровидение.

"Основная идея этой песни — как спасти в себе человека, когда мир забывает о человеческом лице. Теряет его", — добавил певец.

Напомним, ранее мы писали о том, кому посвящена песня "legends" группы MOLODI. С ней музыканты будут соревноваться на Нацотборе-2026.

Также мы рассказывали о песне "Catharticus", с которой выступит Jerry Heil. Певица записывала ее в Швеции.

Евровидение музыка песни конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
