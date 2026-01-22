Нацотбор-2026 — MOLODI ответили, кому посвящена песня "legends"

Участники группы MOLODI. Фото: instagram/molodi.official

Группа MOLODI попала в финал Национального отбора на Евровидение-2026. Уже 7 февраля она будет бороться за шанс представлять Украину на конкурсе в Вене. Артисты выступят с песней "legends". Она имеет особый смысл и посвящение.

Об этом участники группы MOLODI рассказали в интервью для "Радіо Промінь".

Реклама

Читайте также:

О чем песня "legends" группы MOLODI

Как отметил Кирилл Роговой, в этом году на Нацотборе они чувствуют себя гораздо легче и спокойнее, чем в прошлом году. Ведь тогда группа не знала, что ждало их. Сейчас же стресса значительно меньше. Артист добавил, что песня "legends" была единственным вариантом, который рассматривала группа для нынешнего конкурса.

Для музыкантов этот трек — о любви, которую дарят люди, которые сейчас находятся рядом с нами или были раньше. "legends" — это о том, что любовь близких всегда живет в сердце и помогает двигаться дальше.

"У Кирилла есть личная история потери и отца, и близкого друга. Он очень хотел об этом спеть. Мы поняли, что можем сделать именно такую песню, потому что это будет максимально искренне и правдиво", — отметил Иван Степанищев.

Роговой добавил, что музыкальная составляющая и мотив припева родились очень быстро. А вот над словами пришлось поработать.

"Я сидел, просто что-то играл. Я люблю иногда сесть за пианино. Это часто растягивается на несколько часов. В этот момент я придумал мотив, который у нас в начале песни, в слове "небо" и в самом конце. Основной мотив песни родился вот так в импровизации", — пояснил музыкант.

Артисты отметили, что люди в комментариях часто пишут о непонятном смысле песни. По их словам, трек имеет глубокое послание, которое стоит услышать каждому.

"Для нас легенды — это конкретно люди. Я четко знаю, к кому обращаюсь в этой песне и что это вообще для меня значит. Это не какой-то громкий лозунг, а конкретная личная история. У меня есть свои легенды, к которым я обращаюсь, и их свет ведет меня дальше", — признался Роговой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Jerry Heil ответила, как создавалась песня "Catharticus". С ней певица выступит в финале Нацотбора.

Также мы рассказывали о том, какой будет сцена Национального отбора 2026. Организаторы показали первые фото.