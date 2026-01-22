Відео
Головна Євробачення MOLODI на Нацвідборі-2026 — кому присвячена пісня "legends"

MOLODI на Нацвідборі-2026 — кому присвячена пісня "legends"

Дата публікації: 22 січня 2026 14:21
Нацвідбір-2026 — MOLODI відповіли, кому присвячена пісня "legends"
Учасники гурту MOLODI. Фото: instagram/molodi.official

Гурт MOLODI потрапив у фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Вже 7 лютого він буде змагатися за шанс представляти Україну на конкурсі у Відні. Артисти виступлять з піснею "legends". Вона має особливий сенс та присвяту.

Про це учасники гурту MOLODI розповіли в інтерв'ю для "Радіо Промінь".

Читайте також:

Про що пісня "legends" гурту MOLODI

Як зазначив Кирило Роговий, цьогоріч на Нацвідборі вони почуваються набагато легше та спокійніше, ніж минулого року. Адже тоді гурт не знав, що чекало на них. Зараз же стресу значно менше. Артист додав, що пісня "legends" була єдиним варіантом, який розглядав гурт для цьогорічного конкурсу.

Для музикантів цей трек — про любов, яку дарують люди, що зараз знаходяться поруч з нами чи були раніше. "legends" — це про те, що любов близьких завжди живе в серці і допомагає рухатися далі.

"У Кирила є особиста історія втрати і батька, і близького друга. Він дуже хотів про це заспівати. Ми зрозуміли, що можемо зробити саме таку пісню, бо це буде максимально щиро та правдиво", — зазначив Іван Степаніщев.

Роговий додав, що музична складова та мотив приспіву народилися дуже швидко. А от над словами довелося попрацювати.

"Я сидів просто щось грав. Я люблю іноді сісти за піаніно. Це часто розтягується на кілька годин. У цей момент я придумав мотив, котрий у нас на початку пісні, в слові "небо" і в самому кінці. Основний мотив пісні народився ось так в імпровізації", — пояснив музикант.

Артисти зазначили, що люди в коментарях часто пишуть про незрозумілий сенс пісні. За їхніми словами, трек має глибоке послання, яке варто почути кожному.

"Для нас легенди — це конкретно люди. Я чітко знаю, до кого звертаюся у цій пісні і що це взагалі для мене означає. Це не якесь гучне гасло, а конкретна особиста історія. В мене є свої легенди, до котрих я звертаюся, і їхнє світло веде мене далі", — зізнався Роговий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Jerry Heil відповіла, як створювалася пісня "Catharticus". З нею співачка виступить у фіналі Нацвідбору.

Також ми розповідали про те, якою буде сцена Національного відбору 2026. Організатори показали перші фото.

