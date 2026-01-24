Mr. Vel на Нацвідборі-2026 — що його надихнуло на створення пісні "Do or Done"

Співак Mr. Vel. Фото: кадр з відео

Один з фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026 — Mr. Vel. Співак виступить на сцені конкурсу з піснею "Do or Done".

Про це Mr. Vel розповів в інтерв'ю "Радіо Промінь".

Історія створення пісні "Do or Done"

Як зазначив артист, ще пів року тому він навіть не думав про те, що буде брати участь у Євробаченні. Mr. Vel додав, що йому буде цікаво пройти такий шлях з піснею "Do or Done". Історія створення цього треку досить цікава.

"Влітку я був в театрі, де сиділа дитина, яка грала на планшеті в якусь дитячу гру. Я її запитав "Про що ця гра?", а вона відповіла "Я не знаю, напевно — або ти, або тебе". Мені ця фраза запала в душу. Це була для мене певна філософія. Вона нагадала мені наше життя: певна гра, де ти контролюєш себе і свої дії, або підкорюєшся", — розповів співак.

Він додав, що такі асоціації наштовхнули його на думку про те, що варто записати пісню. З'явилося кілька акордів, але зрештою робота над треком призупинилася.

"В мене була відпустка в Одесі, де я вирішив створити якийсь вірш. Він вийшов досить цікавий та змусив мене багато міркувати. Я почав розуміти, що з цього може вийти пісня. Я зарядив себе цією енергією ще влітку", — додав Mr. Vel.

Так з'явилася пісня "Do or Done" — акорди, мелодія, гармонія. Спочатку співак хотів, аби в ній було поєднання англійської та української мов, однак зрештою вирішив співати однією. Після цього Mr. Vel вирішив подати заявку на Євробачення.

"Основна ідея цієї пісні — як врятувати в собі людину, коли світ забуває про людське обличчя. Втрачає його", — додав співак.

