Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Ведущая Нацотбора показала свой двор после атаки РФ — фото

Ведущая Нацотбора показала свой двор после атаки РФ — фото

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 23:07
Ведущая Нацотбора попала в эпицентр атаки РФ — прилет рядом с домом
Ведущая Нацотбора на Евровидение Анна Тульева. Фото: кадр из видео

Ведущая Нацотбора на Евровидение попала в эпицентр атаки РФ, которая произошла 3 февраля в Киеве. "Прилет" произошел рядом с домом, в котором проживает знаменитость. Из-за взрывов двор многоэтажки укрылся обломками.

Об этом Анна Тульева рассказала в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Анна Тульева показала последствия атаки РФ

В ночь на 3 февраля россияне атаковали столицу. Один из вражеских дронов попал в многоэтажку на левом берегу столицы. Произошло это прямо рядом с домом, в котором живет ведущая Нацотбора Анна Тульева.

Анна Тульєва опинилася в епіцентрі удару по Києву
Дом, в который попал дрон. Фото: скриншот

Знаменитость рассказала, что из-за удара в ее доме с 17 по 22 этаж у людей повыбивало окна и двери. В квартире самой Тульевой также есть повреждения. Известная ведущая призналась, что удар по многоэтажке ее ошеломил.

Анна Тульєва опинилася в епіцентрі удару по Києву
Обломки во дворе дома Анны Тульевой. Фото: скриншот

"Я обалдела просто. Спасибо, ангел-хранитель", — написала звезда.

Тульева также добавила, что накануне удара она заходила в дом, в который попал дрон. Чудом ведущей удалось остаться невредимой.

Анна Тульєва опинилася в епіцентрі удару по Києву
Обломок возле дома Анны Тульевой. Фото: скриншот

"Я шокирована. Было впечатление, что тот "шахед" летит мне на голову. Весь двор в осколках. У меня треснуло окно. Сказать, что все соседи шокированы — ничего не сказать", — призналась звезда.

Анна Тульєва опинилася в епіцентрі удару по Києву
Сториз Анны Тульевой. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о самом большом факапе, случившемся со Златой Огневич на Евровидении. Это едва не сорвало номер артистки.

Также мы рассказывали о том, кто из финалистов Нацотбора имеет меньше всего прослушиваний. Новини.LIVE составили рейтинг.

Евровидение Киев обстрелы атака Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации