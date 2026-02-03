Ведущая Нацотбора попала в эпицентр атаки РФ — прилет рядом с домом

Ведущая Нацотбора на Евровидение Анна Тульева. Фото: кадр из видео

Ведущая Нацотбора на Евровидение попала в эпицентр атаки РФ, которая произошла 3 февраля в Киеве. "Прилет" произошел рядом с домом, в котором проживает знаменитость. Из-за взрывов двор многоэтажки укрылся обломками.

Об этом Анна Тульева рассказала в Instagram.

Анна Тульева показала последствия атаки РФ

В ночь на 3 февраля россияне атаковали столицу. Один из вражеских дронов попал в многоэтажку на левом берегу столицы. Произошло это прямо рядом с домом, в котором живет ведущая Нацотбора Анна Тульева.

Дом, в который попал дрон. Фото: скриншот

Знаменитость рассказала, что из-за удара в ее доме с 17 по 22 этаж у людей повыбивало окна и двери. В квартире самой Тульевой также есть повреждения. Известная ведущая призналась, что удар по многоэтажке ее ошеломил.

Обломки во дворе дома Анны Тульевой. Фото: скриншот

"Я обалдела просто. Спасибо, ангел-хранитель", — написала звезда.

Тульева также добавила, что накануне удара она заходила в дом, в который попал дрон. Чудом ведущей удалось остаться невредимой.

Обломок возле дома Анны Тульевой. Фото: скриншот

"Я шокирована. Было впечатление, что тот "шахед" летит мне на голову. Весь двор в осколках. У меня треснуло окно. Сказать, что все соседи шокированы — ничего не сказать", — призналась звезда.

Сториз Анны Тульевой. Фото: скриншот

