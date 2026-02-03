Ведуча Нацвідбору потрапила в епіцентр атаки РФ — приліт поруч з будинком

Ведуча Нацвідбору показала свій двір після атаки РФ — фото
Ведуча Нацвідбору на Євробачення потрапила в епіцентр атаки РФ, яка сталася 3 лютого у Києві. "Приліт" відбувся поруч з будинком, в якому проживає знаменитість. Через вибухи двір багатоповерхівки укрився уламками.
Про це Анна Тульєва розповіла в Instagram.
Анна Тульєва показала наслідки атаки РФ
У ніч проти 3 лютого росіяни атакували столицю. Один з ворожих дронів потрапив у багатоповерхівку на лівому березі столиці. Сталося це просто поруч з будинком, в якому живе ведуча Нацвідбору Анна Тульєва.
Знаменитість розповіла, що через удар у її домі з 17 по 22 поверх в людей повибивало вікна та двері. У квартирі самої Тульєвої також є пошкодження. Відома ведуча зізналася, що удар по багатоповерхівці її приголомшив.
"Я очманіла просто. Дякую, янголе-охоронцю", — написала зірка.
Тульєва також додала, що напередодні удару вона заходила у будинок, в який влучив дрон. Дивом ведучій вдалося залишитися неушкодженою.
"Я шокована. Було враження, що той "шахед" летить мені на голову. Весь двір в уламках. У мене тріснуте вікно. Сказати, що всі сусіди шоковані — нічого не сказати", — зізналася зірка.
