Valeriya Force призналась, кто создал ее песню для Нацотбора

Valeriya Force призналась, кто создал ее песню для Нацотбора

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 19:35
Нацотбор-2026 — Valeriya Force заявила, что создавала песню с продюсером Эминема
Финалистка Нацотбора-2026 Valeriya Force. Фото: кадр из видео

Уже 7 февраля состоится Национальный отбор на Евровидение-2026. Среди финалистов — певица Valeriya Force. Она первой выступит на сцене конкурса с песней "Open Our Hearts". Создавали трек в сотрудничестве с известным саундпродюсером.

Об этом Valeriya Force рассказала в интервью для "Радіо Промінь".

Valeriya Force раскрыла детали о создании песни "Open Our Hearts"

"Я верю в энергетику Вселенной и верю, что все приходит тогда, когда нужно. Я подавала заявку на Нацотбор в 2017 году, но не прошла в лонглист. Позже, когда уже начала создавать международный проект в США, то поняла, что все-таки желание быть услышанной в своей стране осталось", — отметила певица.

Valeriya Force добавила, что она просмотрела информацию о сроках подачи заявки на Нацотбор и обсудила такую идею с командой. Однако на тот момент еще не было песни для конкурса.

"Я ехала за рулем, ко мне пришло вдохновение, и я напела трек. Моя мама села в машину и спросила: "А это что, песня на Евровидение?". И я поняла, что да, это была она. Потом приехала на студию и начала работать уже с очень известным саундпродюсером Винни Вендитто. Он дважды получал премию Грэмми и сотрудничает с Рианной и Эминемом", — добавила финалистка Нацотбора.

Артистка отметила, что Вендитто создал аранжировку. А вот текст и мелодию написала сама Valeriya Force.

"Фраза "I'm in every woman" сразу ко мне пришла. Я понимала, о чем буду петь. Знала, что хочу рассказать о женской силе. Мы не переделывали мелодию, но изменили украинскую часть вместе с Джамалой. Сделали ее еще более хитовой", — пояснила певица.

Евровидение музыка песни Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
