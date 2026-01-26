Нацвідбір-2026 — Valeriya Force заявила, що створювала пісню з продюсером Емінема

Фіналістка Нацвідбору-2026 Valeriya Force. Фото: кадр з відео

Вже 7 лютого відбудеться Національний відбір на Євробачення-2026. Серед фіналістів — співачка Valeriya Force. Вона першою виступить на сцені конкурсу з піснею "Open Our Hearts". Створювали трек у співпраці з відомим саундпродюсером.

Про це Valeriya Force розповіла в інтерв'ю для "Радіо Промінь".

Valeriya Force розкрила деталі про створення пісні "Open Our Hearts"

"Я вірю в енергетику Всесвіту і вірю, що все приходить тоді, коли потрібно. Я подавала заявку на Нацвідбір у 2017 році, але не пройшла у лонглист. Пізніше, коли вже почала створювати міжнародний проєкт у США, то зрозуміла, що все-таки бажання бути почутою у своїй країні залишилося", — зазначила співачка.

Valeriya Force додала, що вона переглянула інформацію про строки подання заявки на Нацвідбір та обговорила таку ідею з командою. Однак на той момент ще не було пісні для конкурсу.

"Я їхала за кермом, до мене прийшло натхнення, і я наспівала трек. Моя мама сіла в машину і запитала: "А це що, пісня на Євробачення?". І я зрозуміла, що так, це була вона. Потім приїхала на студію та почала працювати вже з дуже відомим саундпродюсером Вінні Вендітто. Він двічі отримував премію Греммі та співпрацює з Ріанною та Емінемом", — додала фіналістка Нацвідбору.

Артистка зазначила, що Вендітто створив аранжування. А от текст та мелодію написала сама Valeriya Force.

"Фраза "I'm in every woman" одразу до мене прийшла. Я розуміла, про що буду співати. Знала, що хочу розповісти про жіночу силу. Ми не переробляли мелодію, але змінили українську частину разом з Джамалою. Зробили її ще більш хітовою", — пояснила співачка.

