Финалистка Нацотбора Valeriya Force отреагировала на скандал из-за РФ — детали

Финалистка Нацотбора Valeriya Force. Фото: instagram/valeriya.force

Певица Valeriya Force, которая прошла в финал Нацотбора на Евровидение-2026, попала в громкий скандал. Ее обвинили в сотрудничестве с российским звукорежиссером в 2024 году.

На своей странице в Instagram Valeriya Force прокомментировала это.

Реакция Valeriya Force на громкий скандал из-за РФ

Финалистка Нацотбора отметила, что хочет объяснить свой творческий путь после информации, которую опубликовали о ней. По словам Valeriya Force, все важные решения принимал ее продюсер.

"В 2023-2024 годах я работала под именем Vesta в рамках продюсерского проекта. Решения по цифровому продвижению, дистрибуции, микшингу и мастерингу принимались продюсером и не входили в мою зону ответственности", — пояснила певица.

Сообщение Valeriya Force. Фото: скриншот

Артистка подчеркнула, что она занималась только творческой частью проекта. Поэтому может нести ответственность только за это.

"Я не работала в России, стране-агрессоре, и не выпускала музыку для этого рынка. Проект Vesta закрыт в конце 2024 года. С 2025 года я работаю как Valeriya Force и являюсь артистом американского лейбла и сотрудничаю исключительно с саундпродюсером Vinny Venditto", — добавила Valeriya Force.

