Главная Евровидение Финалистка Нацотбора-2026 попала в громкий скандал из-за РФ

Финалистка Нацотбора-2026 попала в громкий скандал из-за РФ

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 12:09
Вокруг финалистки Нацотбора-2026 разгорелся скандал из-за РФ — детали
Участница Нацотбора-2026 Valeriya Force. Фото: instagram/valeriya.force

После жеребьевки между финалистами Нацотбора, одна из участниц попала в громкий скандал. Певицу Valeriya Force обвиняют в том, что в 2024 году она сотрудничала с российским звукорежиссером D.Woo.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов в пятницу, 16 января.

Читайте также:

Скандал вокруг участницы Нацотбора-2026 Valeriya Force

По словам Беспалова, Valeriya Force сотрудничала с россиянином уже после начала полномасштабного вторжения. Он добавил, что с точки зрения правил Нацотбора, она ничего не нарушила. Ведь в конкурсе запрещено участвовать артистам, которые выступали в РФ или на оккупированных территориях.

"8 сентября 2024 года D.Woo выставил пост альбома Valeriya Force, отметив композицию, над которой он работал. Песня называется "Love me". Кроме того, Valeriya Force лайкала других российских исполнителей. Я напомню, что это уже полномасштабное вторжение", — отмечает блогер.

Беспалов отмечает, что после того, как он опубликовал скриншоты с подтверждением сотрудничества между Valeriya Force и россиянином, сообщение со страницы D.Woo исчезло. Вероятно, его архивировали.

"Это абсолютный пиар-провал. Таким образом только подчеркивают то, что есть что скрывать", — добавил блогер.

На данный момент артистка никак не отреагировала на информацию, которой поделился блогер. Беспалов также обратился за комментарием к Общественному и ждет ответа.

Напомним, ранее мы публиковали подборку всех песен финалистов Нацотбора-2026.

Также мы рассказывали о том, что стала известна дата финала Нацотбора на Евровидение-2026.

Евровидение скандал россияне Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
