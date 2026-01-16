Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Фіналістка Нацвідбору-2026 потрапила у гучний скандал через РФ

Фіналістка Нацвідбору-2026 потрапила у гучний скандал через РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 12:09
Навколо фіналістки Нацвідбору-2026 розгорівся скандал через РФ — деталі
Учасниця Нацвідбору-2026 Valeriya Force. Фото: instagram/valeriya.force

Після жеребкування між фіналістами Нацвідбору, одна з учасниць потрапила у гучний скандал. Співачку Valeriya Force звинувачують в тому, що у 2024 році вона співпрацювала з російським звукорежисером D.Woo.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов у п'ятницю, 16 січня.

Реклама
Читайте також:

Скандал навколо учасниці Нацвідбору-2026 Valeriya Force

За словами Беспалова, Valeriya Force співпрацювала з росіянином вже після початку повномасштабного вторгнення. Він додав, що з погляду правил Нацвідбору, вона нічого не порушила. Адже у конкурсі заборонено брати участь артистам, які виступали в РФ чи на окупованих територіях.

"8 вересня 2024 року D.Woo виставив пост альбому Valeriya Force, відзначивши композицію, над якою він працював. Пісня називається "Love me". Крім того, Valeriya Force лайкала інших російських виконавців. Я нагадаю, що це вже повномасштабне вторгнення", — зазначає блогер.

Беспалов наголошує, що після того, як він опублікував скриншоти з підтвердженням співпраці між Valeriya Force та росіянином, допис зі сторінки D.Woo зник. Ймовірно, його архівували.

"Це абсолютний піар-провал. Таким чином лише підкреслюють те, що є що приховувати", — додав блогер.

Наразі артистка ніяк не відреагувала на інформацію, якою поділився блогер. Беспалов також звернувся за коментарем до Суспільного та чекає на відповідь.

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку усіх пісень фіналістів Нацвідбору-2026. 

Також ми розповідали про те, що стала відома дата фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026.

Євробачення скандал росіяни Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації