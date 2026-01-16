Навколо фіналістки Нацвідбору-2026 розгорівся скандал через РФ — деталі

Учасниця Нацвідбору-2026 Valeriya Force. Фото: instagram/valeriya.force

Після жеребкування між фіналістами Нацвідбору, одна з учасниць потрапила у гучний скандал. Співачку Valeriya Force звинувачують в тому, що у 2024 році вона співпрацювала з російським звукорежисером D.Woo.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов у п'ятницю, 16 січня.

Скандал навколо учасниці Нацвідбору-2026 Valeriya Force

За словами Беспалова, Valeriya Force співпрацювала з росіянином вже після початку повномасштабного вторгнення. Він додав, що з погляду правил Нацвідбору, вона нічого не порушила. Адже у конкурсі заборонено брати участь артистам, які виступали в РФ чи на окупованих територіях.

"8 вересня 2024 року D.Woo виставив пост альбому Valeriya Force, відзначивши композицію, над якою він працював. Пісня називається "Love me". Крім того, Valeriya Force лайкала інших російських виконавців. Я нагадаю, що це вже повномасштабне вторгнення", — зазначає блогер.

Беспалов наголошує, що після того, як він опублікував скриншоти з підтвердженням співпраці між Valeriya Force та росіянином, допис зі сторінки D.Woo зник. Ймовірно, його архівували.

"Це абсолютний піар-провал. Таким чином лише підкреслюють те, що є що приховувати", — додав блогер.

Наразі артистка ніяк не відреагувала на інформацію, якою поділився блогер. Беспалов також звернувся за коментарем до Суспільного та чекає на відповідь.

