Головна Євробачення Valeriya Force відреагувала на звинувачення у зв'язках з РФ

Valeriya Force відреагувала на звинувачення у зв'язках з РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 14:19
Фіналістка Нацвідбору Valeriya Force відреагувала на скандал через РФ — деталі
Фіналістка Нацвідбору Valeriya Force. Фото: instagram/valeriya.force

Співачка Valeriya Force, яка пройшла у фінал Нацвідбору на Євробачення-2026, втрапила у гучний скандал. Її звинуватили у співпраці з російським звукорежисером у 2024 році.

На своїй сторінці в Instagram Valeriya Force прокоментувала це.

Читайте також:

Реакція Valeriya Force на гучний скандал через РФ

Фіналістка Нацвідбору зазначила, що хоче пояснити свій творчий шлях після інформації, яку опублікували про неї. За словами Valeriya Force, всі важливі рішення ухвалював її продюсер.

"У 2023-2024 роках я працювала під ім'ям Vesta у межах продюсерського проєкту. Рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу ухвалювались продюсером і не входили до моєї зони відповідальності", — пояснила співачка.

Реакція Valeriya Force на гучний скандал через РФ
Допис Valeriya Force. Фото: скриншот

Артистка наголосила, що вона займалася лише творчою частиною проєкту. Відтак може нести відповідальність лише за це.

"Я не працювала в Росії, країні-агресорі, та не випускала музику для цього ринку. Проєкт Vesta закрито наприкінці 2024 року. З 2025 року я працюю як Valeriya Force та є артистом американського лейбла та співпрацюю виключно з саундпродюсером Vinny Venditto", — додала Valeriya Force.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому виник скандал навколо Valeriya Force. Блогер Богдан Беспалов опублікував викриття стосовно зірки.

Також ми розповідали про те, що з'явилися усі пісні фіналістів Нацвідбору-2026. Вже можна прослухати повні версії.

скандал росіяни співачка Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
