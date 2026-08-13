Евровидение-2027: ЕМС обновила правила проведения конкурса

Leléka на Евровидении-2026. Фото: Eurovision

На песенном конкурсе Евровидение обновили правила, которые будут применяться в следующем году в Болгарии. В частности, провести его не смогут страны, в которых сложилась опасная ситуация с безопасностью; речь идет, в частности, о войне в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Евровидения, передает Новини.LIVE.

Новые правила Евровидения

По итогам ежегодного пересмотра правил, проведенного Европейским вещательным союзом, референтная группа конкурса одобрила ряд изменений и уточнений. Обновленные положения вступят в силу уже во время следующего конкурса, который состоится в Болгарии.

Изменения учитывают отзывы телерадиовещателей, принимавших участие в конкурсе в Вене в 2026 году. Их цель — более четко определить правила для всех участников процесса, в частности артистов и команд, задействованных в подготовке шоу.

Особое внимание уделили безопасности и защите исполнителей, чтобы конкурс проходил в безопасных и надлежащих условиях.

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"Согласно обновленным Правилам конкурса, телерадиокомпания-победитель автоматически теряет право на проведение конкурса, если вооруженный конфликт, напряженная геополитическая ситуация или любое другое обстоятельство существенно влияет на безопасность, защищенность или стабильность ее государства или ближайшего региона", — говорится в сообщении.

При необходимости Европейский вещательный союз может инициировать независимую проверку ситуации с безопасностью в стране, победившей в конкурсе. После получения результатов оценки она проведёт консультации с Консультативной группой, чтобы определить, располагает ли страна-победительница надлежащими условиями для безопасного проведения Евровидения. В случае, если страна-победитель не сможет провести конкурс, ЕМС определит альтернативную телерадиокомпанию-организатора.

Назначенная телерадиокомпания-организатор возьмет на себя все права, обязанности и ответственность, связанные с проведением конкурса, включая ответственность за организацию, производство и постановку мероприятия. Телерадиокомпания-организатор будет организовывать конкурс от своего имени и не будет обязана проводить мероприятие от имени другой страны-участницы", — отмечается в сообщении.

Правила в отношении аудио

Главное требование остается неизменным — солист или солисты должны исполнять основную вокальную мелодию вживую.

Фоновые и предварительно записанные звуковые элементы допускаются в соответствии с правилами, однако они не могут заменять живой вокал или существенно его дополнять.

Возраст участников

Все исполнители должны быть не моложе 18 лет на день их первой репетиции. Это нововведение продолжает курс организаторов на усиление безопасности и создание более комфортных условий для молодых артистов.

Директор Евровидения Мартин Грин отметил, что конкурс постоянно развивается и ежегодный пересмотр правил является важной составляющей обеспечения того, чтобы он оставался справедливым и прозрачным для всех участников и зрителей.

"Как всегда, руководствуясь отзывами наших членов, мы уточнили и ужесточили ряд положений на 2027 год. Эти изменения призваны обеспечить большую ясность для всех участников, защитить артистов и гарантировать, что конкурс и в дальнейшем будет создавать безопасную и гостеприимную среду, сохраняя при этом дух и целостность, которые делают "Евровидение" таким особенным", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, Канада впервые в истории примет участие в песенном конкурсе Евровидение. Страна официально дебютирует на шоу в 2027 году после получения статуса полноправного члена Европейского вещательного союза.

Ранее Лелека рассказывала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, что во время подготовки к Евровидению-2026 она была удивлена высокой стоимостью организации выступления. По ее словам, значительную часть расходов можно было бы сократить, если бы участникам разрешали привозить необходимое оборудование и другие вещи из своих стран.