Євробачення-2027: ЄМС оновила правила проведення конкурсу

Leléka на Євробачення-2026. Фото: Eurovision

На пісенному конкурсі Євробаченні оновили правила, які будуть застосовуватися наступного року в Болгарії. Зокрема, провести його не зможуть країни, в яких небезпечна безпекова ситуація, зокрема, йдеться про війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба Євробачення, передає Новини.LIVE.

Нові правила Євробачення

За результатами щорічного перегляду правил, який провела Європейська мовна спілка, Референтна група конкурсу схвалила низку змін і уточнень. Оновлені положення діятимуть вже під час наступного конкурсу, що відбудеться в Болгарії.

Корективи враховують відгуки телерадіомовників, які брали участь у Відні 2026 року. Їхня мета — чіткіше визначити правила для всіх учасників процесу, зокрема артистів і команд, залучених до підготовки шоу.

Окрему увагу приділили безпеці та захисту виконавців, щоб конкурс проходив у безпечних та належних умовах.

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"Згідно з оновленими Правилами конкурсу, телерадіокомпанія-переможець автоматично втрачає право на проведення конкурсу, якщо збройний конфлікт, напружена геополітична ситуація або будь-яка інша обставина суттєво впливає на безпеку, захищеність чи стабільність її держави або найближчого регіону", — йдеться у повідомленні.

За потреби Європейська мовна спілка може ініціювати незалежну перевірку безпекової ситуації в країні, яка перемогла в конкурсі. Після отримання результатів оцінювання вона проведе консультації з Консультативною групою, щоб визначити, чи має держава-переможниця належні умови для безпечного проведення Євробачення. У випадку, якщо країна-переможець не може провести конкурс, то ЄМС визначить альтернативну телерадіокомпанію-організатора.

"Призначена телерадіокомпанія-організатор перейме на себе всі права, обов’язки та відповідальність, пов’язані з проведенням конкурсу, включаючи відповідальність за організацію, виробництво та постановку заходу. Телерадіокомпанія-організатор організовуватиме конкурс від власного імені і не буде зобов’язана проводити захід від імені іншої країни-учасниці", — зазначається у повідомленні.

Правила стосовно аудіо

Головна вимога залишається незмінною — соліст або солісти мають наживо виконувати основну вокальну мелодію.

Фонові та попередньо записані звукові елементи дозволяються відповідно до правил, однак вони не можуть підміняти живий вокал чи суттєво його доповнювати.

Вік учасників

Всі виконавці повинні бути віком не менше 18 років на день їхньої першої репетиції. Нововведення продовжує курс організаторів на посилення безпеки та створення комфортніших умов для молодих артистів.

Директор Євробачення Мартін Грін зауважив, що конкурс постійно розвивається та щорічний перегляд правил є важливою складовою забезпечення, аби він залишався справедливим та прозорим для всіх учасників та глядачів.

"Як завжди, керуючись відгуками наших членів, ми уточнили та посилили низку положень на 2027 рік. Ці зміни мають на меті забезпечити більшу ясність для всіх учасників, захистити артистів та гарантувати, що конкурс і надалі створюватиме безпечне та гостинне середовище, зберігаючи при цьому дух і цілісність, які роблять Євробачення таким особливим", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, Канада вперше в історії долучиться до пісенного конкурсу Євробачення. Країна офіційно дебютує на шоу у 2027 році після набуття статусу повноправного члена Європейської мовної спілки.

Раніше Leléka розповідала у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік, що під час підготовки до Євробачення-2026 вона була здивована високою вартістю організації виступу. За її словами, значну частину витрат можна було б скоротити, якби учасникам дозволяли привозити необхідне обладнання та інші речі зі своїх країн.