Канада впервые выступит на Евровидении-2027

Сцена Евровидения. Фото: Eurovision Song Contest﻿/Facebook

Канада впервые в истории примет участие в песенном конкурсе Евровидение. Страна официально дебютирует на шоу в 2027 году после получения статуса полноправного члена Европейского вещательного союза. Выступление канадского представителя состоится на конкурсе, который примет Болгария.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Европейского вещательного союза (EBU) в среду, 1 июля.

Канада примет участие в Евровидении-2027

Канада официально подтвердила участие в песенном конкурсе "Евровидение-2027", который пройдет в Болгарии. Она станет первой новой страной, присоединившейся к конкурсу после дебюта Австралии в 2015 году. Такая возможность появилась после того, как канадский общественный вещатель получил статус полноправного члена Европейского вещательного союза (EBU).

Национальный вещатель CBC объявит подробности отбора своего представителя или представительницы на конкурс позже. В то же время уже известно, что, как и Австралия, Канада не будет иметь гарантированного места в финале и будет бороться за него в одном из полуфиналов.

Президент CBC/Radio-Canada Мари-Филипп Бушар подчеркнула, что участие в Евровидении откроет новые возможности для канадских исполнителей и позволит им заявить о себе на одной из самых престижных музыкальных сцен мира.

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"Мы чрезвычайно рады подтвердить участие Канады в крупнейшем в мире живом музыкальном мероприятии. Это позволит представить канадские таланты на одной из самых престижных музыкальных сцен мира", — заявила президент CBC/Radio-Canada Мари-Филипп Бушар.

Полноправным членом EBU канадская вещательная компания стала 25 июня 2026 года во время заседания организации в Праге. Именно это решение открыло стране путь к участию в Евровидении, а также в других международных проектах, проводимых Европейским вещательным союзом.

Еще в мае директор Евровидения Мартин Грин заявлял, что конкурс с радостью примет Канаду в число своих участников. После официального подтверждения он поздравил вещательную компанию с присоединением к большой семье Евровидения и подчеркнул, что конкурс продолжает выходить далеко за пределы Европы.

"Мы рады приветствовать CBC/Radio-Canada в семье Евровидения. Это еще одно доказательство того, что конкурс, зародившийся в Европе, продолжает расширяться по всему миру", — сказал Грин 1 июля после присоединения Канады к конкурсу.

Как отмечается, правительство Марка Карни предусмотрело в государственном бюджете 150 миллионов долларов на обновление и развитие канадского общественного вещателя. Среди направлений, которые обсуждались в рамках этого финансирования, было и потенциальное участие страны в Евровидении. По данным источников CBC в правительстве, премьер-министр лично присоединился к продвижению этой инициативы.

В Европейском вещательном союзе также обратили внимание на значительный интерес канадцев к песенному конкурсу. Во время Евровидения-2026 зрители из Канады вошли в тройку самых активных стран за пределами Европы по количеству голосов в категории "Остальной мир".

Хотя Канада только готовится к своему официальному дебюту на Евровидении, ее артисты уже неоднократно выходили на сцену конкурса под флагами других государств. В частности, Селин Дион в 1988 году представляла Швейцарию и одержала победу, Наташа Сен-Пьер выступала за Францию в 2001 году, а La Zarra представляла страну на конкурсе в 2023 году.

Отметим, что в случае победы на Евровидении Канада получит возможность провести конкурс на своей территории.

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