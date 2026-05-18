В команде победительницы "Евровидения" были украинцы

Дата публикации 18 мая 2026 19:01
Победительница Евровидения 2026 года DARA. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

К созданию победного номера представительницы Болгарии DARA на "Евровидении-2026" присоединились украинские художники. Одним из них стал креативный консультант Nicholas Chobb, который работал с командой певицы на всех этапах подготовки выступления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова Nicholas Chobb в комментарии Telegram-каналу "Музвар".

Украинец создавал номер победительницы "Евровидения"

Nicholas Chobb рассказал, что он выполнял роль creative advisor — предоставлял продюсерской команде творческие рекомендации и оценивал концепцию перформанса. Кроме того, украинец присоединился к разработке главной декорации номера вместе с художником-постановщиком из Украины, а также работал над видеоконтентом для LED-экранов.

"Я работал с командой Болгарии, как creative advisor — человека, к которому продюсерская команда обращалась за творческой оценкой, рекомендациями по перформансу. Участвовал в разработке вида и функционала основной декорации номера вместе с украинским художником-постановщиком", — поделился украинец.

Отдельно он прокомментировал заявление российского артиста Филиппа Киркорова, который ранее утверждал, что помогал готовить болгарскую представительницу к конкурсу.

Nicholas Chobb подчеркнул, что во время подготовки номера не слышал об участии Киркорова ни от продюсерской, ни от режиссерской команды.

"О Киркорове я впервые узнал из Threads. На всех этапах подготовки номера — от момента выбора песни до финального выступления — ни одного упоминания о его участии не было", — отметил он.

Также украинец предположил, что заявления российского певца могут быть попыткой привлечь к себе внимание и ассоциироваться с победой Болгарии на конкурсе.

Как писали Новини.LIVE, украинская певица LELÉKA заняла девятое место на Евровидении-2026. Украина получила 221 балл.

Также мы писали, что во время исполнения песни во втором полуфинале Евровидения-2026 LELÉKA установила исторический рекорд, вытянув легендарную ноту.

Алексей Харченко - Редактор
Алексей Харченко
