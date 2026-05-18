У команді переможниці "Євробачення" були українські митці
До створення переможного номера представниці Болгарії DARA на "Євробаченні-2026" долучилися українські митці. Одним із них став креативний консультант Nicholas Chobb, який працював із командою співачки на всіх етапах підготовки виступу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова Nicholas Chobb у коментарі Telegram-каналу "Музвар".
Українець створював номер переможниці "Євробачення"
Nicholas Chobb розповів, що він виконував роль creative advisor — надавав продюсерській команді творчі рекомендації та оцінював концепцію перформансу. Крім того, українець долучився до розробки головної декорації номера разом із художником-постановником з України, а також працював над відеоконтентом для LED-екранів.
"Я працював із командою Болгарії, як creative advisor — людини, до якої продюсерська команда зверталася за творчою оцінкою, рекомендаціями щодо перформансу. Брав участь у розробці вигляду та функціоналу основної декорації номера разом з українським художником-постановником", — поділився українець.
Окремо він прокоментував заяву російського артиста Філіпа Кіркорова, який раніше стверджував, що допомагав готувати болгарську представницю до конкурсу.
Nicholas Chobb наголосив, що під час підготовки номера не чув про участь Кіркорова ані від продюсерської, ані від режисерської команди.
"Про Кіркорова я вперше дізнався з Threads. На всіх етапах підготовки номеру — від моменту обрання пісні до фінального виступу — жодної згадки про його участь не було", — зазначив він.
Також українець припустив, що заяви російського співака можуть бути спробою привернути до себе увагу та асоціюватися з перемогою Болгарії на конкурсі.
