Как группа Ziferblat переживает блэкауты — участники признались

Участники группы Ziferblat признались, как переживают блэкауты
Блэкауты этой зимой затронули всю Украину. В некоторых областях свет есть только по 2-3 часа в сутки, поэтому приходится придумывать различные лайфхаки, чтобы легче пережить отключение. Не стали исключением и украинские звезды, в частности, группа Ziferblat.
Как справляются с блэкаутами, участники группы рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время Нацотбора на Евровидение-2026 в субботу, 7 февраля.
Как группа Ziferblat справляется с блэкаутами
"Последние пять дней я жил у бабушки, у нее есть бойлер. Это такой мой секрет", — поделился барабанщик группы Федор Ходаков.
Участники группы отметили, что пока нет света, они занимаются другими делами. Как и большинство украинцев, они просто ждут, пока появится электроэнергия.
"Как справляемся? Честно, не знаю. На самом деле на это никто не ответит. Как-то потихоньку. И главное, что у нас еще не так все и плохо. Есть люди, у которых еще гораздо хуже", — отметил вокалист Ziferblat Даниил Лещинский.
Он также добавил, что ожидал творческого вдохновения из-за отсутствия света. Однако этого не произошло.
"Я думал, что что-то рождается от мучений и боли, но на самом деле нет", — добавил Даниил Лещинский.
