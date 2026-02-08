Как группа Ziferblat переживает блэкауты — участники признались

Участники группы Ziferblat. Фото: instagram/ziferblat_band

Блэкауты этой зимой затронули всю Украину. В некоторых областях свет есть только по 2-3 часа в сутки, поэтому приходится придумывать различные лайфхаки, чтобы легче пережить отключение. Не стали исключением и украинские звезды, в частности, группа Ziferblat.

Как справляются с блэкаутами, участники группы рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик во время Нацотбора на Евровидение-2026 в субботу, 7 февраля.

Как группа Ziferblat справляется с блэкаутами

"Последние пять дней я жил у бабушки, у нее есть бойлер. Это такой мой секрет", — поделился барабанщик группы Федор Ходаков.

Участники группы отметили, что пока нет света, они занимаются другими делами. Как и большинство украинцев, они просто ждут, пока появится электроэнергия.

"Как справляемся? Честно, не знаю. На самом деле на это никто не ответит. Как-то потихоньку. И главное, что у нас еще не так все и плохо. Есть люди, у которых еще гораздо хуже", — отметил вокалист Ziferblat Даниил Лещинский.

Он также добавил, что ожидал творческого вдохновения из-за отсутствия света. Однако этого не произошло.

"Я думал, что что-то рождается от мучений и боли, но на самом деле нет", — добавил Даниил Лещинский.

